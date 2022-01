Dopo aver rischiato l’eliminazione dal Festival di Sanremo 2022, Gianni Morandi è finalmente pronto a presentare la sua Apri tutte le porte, canzone scritta in collaborazione con il collega e amico Jovanontti.

Come sappiamo le canzoni in gara al Festival di Saremo non possono essere presentate prima dell’inizio ufficiale della competizione, che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022, ma grazie a quanto raccontato dallo stesso Gianni Morandi, sappiamo com’è nata Apri tutte le porte, e possiamo immaginare il messaggio che ci porta.

Dopo aver partecipato sei volte al Festival di Sanremo, e aver vinto nel 1987 insieme a Tozzi e Ruggeri (Si può dare di più), e arrivando secondo nel 1995 con Barbara Cola (In Amore), Gianni Morandi torna finalmente sul palco dell’Ariston.

Il significato di Apri tutte le porte di Gianni Morandi

Come ben sappiamo non c’è modo di sentire prima dell’inizio del Festival i brani in gara, ma per fortuna giornalisti hanno potuto ascoltarli in anteprima e darci quindi un primo parere su quello che ci aspetterà. Su Gianni Morandi hanno voluto raccontarci che il ritmo di Apri tutte le porte potrebbe lasciare un po’ spiazzate le mamme e le nonne telespettatrici, perché per la prima volta sarà cantante di una canzone che tende al “northern soul funky”, con un orchestra diretta dal produttore del brano Mousse T.

Con Apri tutte le porte, quindi, ci aspettiamo un pezzo allegro, che risente di sicuro della mano e del mood di Jovanotti; un pezzo ricco di messaggi positivi, che possiamo già intravedere nel piccolo estratto del testo reso noto:

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io e lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa dal testo di Apri tutte le porte

L’incontro artistico tra Gianni Morandi e Jovanontti è avvenuto con la canzone della scorsa estate L’Allegria, e prosegue ora varcando confini del Festival di Sanremo. Forse l’unico modo per continuare a portare ventata di aria fresca nella storia competizione canora.

Insomma, le premesse sono assolutamente positive per Apri tutte le porte di Gianni Morandi, e la curiosità è alle stelle. Non resta altro che aspettare che inizi il Festival di Sanremo 2022.

E tu cosa ne pensi di questo primo assaggio di Apri tutte le porte di Gianni Morandi? Lascia un commento per dire la tua.