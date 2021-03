Bridgerton ha attirato l’attenzione del pubblico. La serie originale Netflix è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori che hanno letteralmente amato la prima stagione tanto che molti di loro hanno già fatto un rewatch scovando anche qualche incongruenza. Nulla di importante e che passa in secondo piano se si pensa alla storia d’amore tra Daphne Bridgerton ed il Duca di Hastings che ha conquistato tutti.

Come sappiamo, il 2021 vedrà sul piccolo schermo la seconda stagione di Bridgerton che è attesa con impazienza. Purtroppo Daphne e Simon, diventati genitori di una bella bambina, non saranno i protagonisti. Ovviamente ci saranno ancora, ma ricopriranno un ruolo marginale tanto che i due attori sono impegnati in nuovi lavori con Regé-Jean Page protagonista in Dungeons&Dragons, mentre Phoebe Dynevor in The Color Room. Il protagonista della seconda stagione sarà Anthony Bridgerton che promette al pubblico di far cambiare idea sul suo personaggio.

La famiglia Bridgerton al completo

Intanto, le riprese della seconda stagione di Bridgerton sono ufficialmente iniziate. A renderlo noto è Luke Newton, l’attore che veste i panni di Colin, il più piccolo in casa Bridgerton. Newton ha pubblicato una foto in compagnia di Benedict e di Anthony Bridgerton con i costumi di scena scrivendo “I ragazzi sono tornati”. La seconda stagione si baserà sul libro The Viscount Who Loved Me di Julia Quinn con Anthony alla ricerca della sposa perfetta. C’è grande attesa soprattutto perché i rumors riferiscono che le scene bollenti saranno all’ordine del giorno nel seguito di Bridgerton. Anche nella prima stagione non erano mancate, ma nel seguito sembrerebbe essere che saranno loro le vere protagoniste.

