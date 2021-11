La Casa di Carta è, senza dubbio, una delle serie tv più avvincenti, in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Possiamo affermare che è stata una scommessa vincente per Netflix che, grazie a questa serie tv, ha visto un netto aumento di abbonati riuscendo a vincere la concorrenza delle altre piattaforme streaming concorrenti.

Per questo motivo, quando si è saputo che la quinta stagione sarebbe coincisa con il capitolo finale c’è stata molta tristezza da parte del pubblico che sperava che la serie tv potesse andare avanti ancora per molto. La prima parte dell’ultima stagione è già uscita ed ha lasciato sconvolti i telespettatori, ma non vi riveleremo nulla per evitare spoiler. La seconda parte, composta da cinque episodi, dell’ultima stagione è attesa per venerdì 3 dicembre. Abbiamo già potuto avere qualche piccola anticipazione tramite il trailer e sicuramente le emozioni non mancheranno.

Tuttavia, c’è un’importante occasione per poter dire addio alla serie tv. Prendete nota perché l’appuntamento sarà per domani, martedì 30 novembre, sul profilo Instagram ufficiale della serie tv dove tutti i protagonisti de La Casa di Carta si riuniranno per partecipare ad una diretta da Madrid, in Spagna. Riuniti per l’evento La Casa de Papel – El Legado, non vedono l’ora di prendere parte a questo appuntamento che, per il momento, non sappiamo a che ora andrà in scena. Sarà la giusta occasione per salutare la serie tv, rivivere momenti del passato, ma al tempo stesso anche per poter fare qualche domanda ai protagonisti che, per l’ultima volta, saranno tutti insieme uniti anche agli attori delle stagioni passate. A darne la notizia è stata la pagina ufficiale de La Casa di Carta che ha rivelato:

I protagonisti de La Casa di Carta

“E’ tempo di celebrare La Casa de Papel in grande stile! Unisciti a noi il 30 novembre e goditi dal vivo come il cast e la Resistenza celebrano l’eredità della serie!”

Non ci resta altro che aspettare domani per vedere cosa succederà e quali sorprese ci riserverà il cast. Nel frattempo, il pubblico inizia a sognare sul futuro de La Casa di Carta poiché non vogliono dirle addio. Ci sarà uno spin off su Tokyo? I fan lo sperano e le parole dell’attrice Ursula Corbero sembrerebbero confermare questa ipotesi, ma al momento sono solo rumors. Invece, lo sceneggiatore Javier Gomez Santander ha lasciato aperte le porte a nuove avventure, ma ovviamente a tempo debito come, magari, un revival tra qualche anno. La seconda ed ultima parte della quinta stagione de La Casa di Carta sicuramente ci farà piangere ed emozionare, ma i colpi di scena saranno i veri protagonisti.

E tu prenderai parte all’evento di domani con il cast di La Casa di Carta? Cosa ti aspetti dall’ultimo capitolo della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!