Da pochi giorni ha fatto il suo debutto il nuovo capitolo de La Casa di Carta ed, inutile dirlo, è stato un grande successo. D’altronde è una delle serie tv più amate: in grado di appassionare e tenere il pubblico con il fiato sospeso puntata dopo puntata. Una delle poche serie che i telespettatori amano tanto che non disdegnano di fare dei rewatch di tanto in tanto. Ovviamente non faremo spoiler perché non tutti hanno ancora assistito al penultimo capitolo della saga spagnola, ma vi possiamo anticipare che è avvincente e che le cinque nuove puntate presenti su Netflix vi lasceranno senza parole.

Purtroppo sappiamo tutti che siamo vicini all’addio poiché a dicembre La Casa di Carta si chiuderà. Una notizia che ha reso tristi i telespettatori, ma che al tempo stesso ha acceso in loro una speranza, soprattutto dopo le parole di Javier Gomez Santander, lo sceneggiatore della serie televisiva spagnola, che ha ammesso che si tratta di una serie che ti stanca molto proprio perché è vicina alla perfezione. Tuttavia, Santander non se la sente di chiudere totalmente questa avventura anche se, ovviamente, sarà necessario aspettare qualche anno, ma poi magari vi saranno nuove sorprese per il pubblico.

I protagonisti de La Casa di Carta

In arrivo uno spin off su Tokyo?

A riaccendere questa idea ci ha pensato Ursula Corbero, attrice spagnola classe 1989 che veste i panni di Tokyo ne La Casa di Carta: un personaggio che o si odia o si ama, con lei non esistono vie di mezzo. Un pilastro importante in questa serie tv tanto che in molti hanno pensato ad un possibile spin off con protagonista la stessa Tokyo. D’altronde non sarebbe la prima volta che uno dei protagonisti di una serie tv diventa, in un secondo momento, il personaggio principale di uno spin off e la stessa Ursula Corbero sembra esserne consapevole ed apre una porta a questa possibilità, come lei stessa ha dichiarato a Variety:

“Quando abbiamo finito di girare sul set ho scelto di non dire addio a Tokyo. Sembrava troppo straziante, quindi ho deciso di portarla per sempre con me e non chiudo mai le porte a nuove opportunità. In questo momento la cosa più salutare per me è fare nuovi lavori, ma questo non significa che tra qualche anno non potrò tornare”.

A darle manforte è stato anche Alvaro Morte, attore che veste i panni de Il Professore e che solo pochi giorni fa ha rivelato che Nairobi, prima di morire, aspettava un figlio da lui:

“Sarebbe un piacere tornare in futuro nei panni del Professore”.

Netflix starà già lavorando o pensando a qualcosa? D’altronde il colosso di streaming è costantemente alla ricerca di novità per attrarre nuovo pubblico e vincere la concorrenza e questa potrebbe essere la carta vincente. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa ci riserverà il futuro de La Casa di Carta.

E tu hai già visto le nuove puntate de La Casa di Carta? Fai parte del team che ama Tokyo oppure non la sopporti? Ti aspettiamo nei commenti!