Dua Lipa ha rilasciato un nuovo singolo dal titolo “Love Again” estratto dal suo nuovo disco “Future Nostalgia”.

“Love Again” è l’ottava canzone del nuovo album di Dua Lipa che riprende e omaggia il motivo della canzone arrivata al primo posto nelle classifiche nel Regno Unito nel 1997, “Your Woman” di White Town. La canzone di Dua Lipa ha infatti temi simili al successo di White Town come quelli dell’emancipazione femminile e sessualità.

Nella sua canzone Dua Lipa racconta del suo nuovo innamoramento, della paura avuta di non potersi più invaghire di qualcuno e di essere, invece, adesso felice e corrisposta. Un omaggio ai pro e i contro dell’amore.

“Love Again” è il brano perfetto per l’estate che sta arrivando.

Future Nostalgia è un album certificato platino in Italia e vincitore sia di Brit Awards che di Grammy, nonchè il più ascoltato su Spotify nel 2020 con le hit ‘Don’t Start Now’, ‘Physical’, ‘Break My Heart’ e ‘Levitating. Future Nostalgia è ance l’album più ascoltato in un solo giorno di ogni altra artista inglese ed è ufficialmente il più venduto in UK nel 2021 ad ora, con 37 settimane nella Top 10 dall’uscita.

Il video di ‘Love Again’ vede Dua cantare e ballare in un’ambientazione western, cavalcando tori meccanici, prendendo al lazo dei clown, sempre circondata da cowboy che ballano in fila, in una sorta di “disco rodeo”.

Future Nostalgia ha ricevuto 6 nomination ai Grammy, tra cui Album of the Year, e ha vinto il premio come Best Pop Vocal Album. Ha anche vinto Best Solo Female & Album of the Year agli ultimi BRIT Awards (e con questi sono già 5 in totale i Brits vinti da Dua). La performance ai Grammys è il video più visto in 24 ore di tutta la campagna, superando i 10 milioni di visualizzazioni e superando anche il il record precedente di Don’t Start Now.

Dua è anche l’artista inglese più ascoltata su Spotify e l’artista donna più ascoltata in assoluto. Inoltre era dal 1955 che una cantante non aveva 3 brani nella Top 10 così a lungo.

Recentemente Dua Lipa si è esibita all’Aids Foundation Oscar Party di Sir Elton John contribuendo a raggiungere oltre 3 milioni di dollari raccolti.

Testo di “Love Again”

[Verse 1]

I never thought that I would find a way out

I never thought I’d hear my heart beat so loud

I can’t believe there’s something left in my chest anymore

But goddamn, you got me in love again

I used to think that I was made out of stone

I used to spend so many nights on my own

I never knew I had it in me to dance anymore

But goddamn, you got me in love again

[Pre-Chorus]

Show me that heaven’s right here, baby

Touch me, so I know I’m not crazy

Never have I ever met somebody like you

Used to be afraid of love and what it might do

But goddamn, you got me in love again

[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again

Again

[Verse 2]

So many nights, my tears fell harder than rain

Scared I would take my broken heart to the grave

I’d rather die than have to live in a storm like before

But goddamn, you got me in love again

[Pre-Chorus]

Show me that heaven’s right here, baby

Touch me, so I know I’m not crazy

Never have I ever met somebody like you

Used to be afraid of love and what it might do

But goddamn, you got me in love again

[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again

Again

[Refrain]

I can’t believe, I can’t believe

I finally found someone

I’ll sink my teeth in disbelief

‘Cause you’re the one that I want

I can’t believe, I can’t believe

I’m not afraid anymore

Goddamn, you got me in love again

[Bridge]

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

I never thought that I would find a way out

I never thought I’d hear my heart beat so loud

I can’t believe there’s something left in my chest anymore

Oh, goddamn, you got me in love again

(We’re in love, we’re in love)

(We’re in love, we’re in love, oh, oh)

[Refrain]

I can’t believe, I can’t believe

I finally found someone

I’ll sink my teeth in disbelief

‘Cause you’re the one that I want

I can’t believe there’s something left inside my chest anymore

But goddamn, you got me in love again

[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again (Again and again)

Again (And again and again and again)

Traduzione di “Love Again”

(Strofa 1)

Non avrei mai pensato di trovare una via d’uscita

Non avrei mai pensato di sentire il mio cuore battere così forte

Non riesco a credere che sia rimasto qualcosa nel mio petto

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

Pensavo di essere fatta di pietra

Trascorrevo così tante notti da sola

Non ho mai saputo di avere più voglia di ballare

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

(Pre-Ritornello)

Mostrami che il paradiso è proprio qui, baby

Toccami, così so che non sono pazza

Non ho mai… incontrato qualcuno come te

Avevo paura dell’amore e di cosa potrebbe farmi

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

(Ritornello)

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Ancora

(Strofa 2)

Per così tante notti, le mie lacrime sono cadute più forti della pioggia

Avevo paura di portare il mio cuore spezzato nella tomba

Preferirei morire che dover vivere in una tempesta come prima

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

(Pre-Ritornello)

Mostrami che il paradiso è proprio qui, baby

Toccami, così so che non sono pazza

Non ho mai… incontrato qualcuno come te

Avevo paura dell’amore e di cosa potrebbe farmi

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

(Ritornello)

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Ancora

(Refrain)

Non posso credere, non posso credere

Finalmente ho trovato qualcuno

affonderò i denti per l’incredulità

Perché tu sei quello che voglio

Non posso credere, non posso credere

non ho più paura

Dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

(Ponte)

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

Non avrei mai pensato di trovare una via d’uscita

Non avrei mai pensato di sentire il mio cuore battere così forte

Non posso credere che sia rimasto più qualcosa nel mio petto

Oh, dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

(Siamo innamorati, siamo innamorati)

(Siamo innamorati, siamo innamorati, oh, oh)

(Refrain)

Non posso credere, non posso credere

Finalmente ho trovato qualcuno

affonderò i denti per l’incredulità

Perché tu sei quello che voglio



(Ritornello)

Non riesco più a credere che sia rimasto qualcosa nel mio petto

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo (ancora e ancora)

Ancora (e ancora e ancora e ancora)