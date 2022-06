In uscita nelle sale italiane il 22 giugno 2022, “Elvis” è il nuovo film del regista candidato all’Oscar Baz Lurhmann e prodotto dalla Warner Bros.

L’opera si incentra sulla vita e sulla carriera di Elvis Presley (interpretato dall’attore Austin Butler), motivo per il quale vanta, come del resto c’era da aspettarsi, una colonna sonora di tutto rispetto.

Tra le numerose canzoni a fare da soundtrack, ve n’è anche una di madrepatria italiana: “If I can dream” dei Måneskin, brano di cui la band aveva già dato un assaggio in anteprima mondiale in occasione della finale dell’Eurovision Song Contest di quest’anno.

Non che però il loro sia un singolo originale, precisiamo. “If I can dream” è infatti la canzone scritta e cantata da Elvis Presley che, nel 1968, ha segnato il suo ritorno in scena dopo sette anni di lontananza dalla musica.

I Måneskin hanno dunque avuto l’arduo compito di reinterpretare a loro modo questo iconico brano.

Di farne una cover, ecco.

E, spoiler, ci sono riusciti perfettamente.

La prima parte della loro versione è più dolce e melodica dell’originale, avvicinandosi quasi alle sonorità della celebre “Hallelujah” di Jeff Buckley.

Il video ufficiale è stato girato in quel di Graceland, presso la tenuta al 3734 del Boulevard Elvis Presley a Memphis, luogo che costituì la dimora dello stesso Elvis fino al 16 agosto 1977, data della sua morte.

Significato della canzone

Come l’originale, anche la “If I can dream” dei Måneskin è una canzone che trasuda speranza “in un mondo che è tormentato dal dolore“, di amore per la vita e per tutto ciò che essa è in grado di donare, se solo si possiede la giusta accortezza di cogliere tale prezioso regalo senza bistrattarlo o sprecarlo. Allo stesso tempo, però, l’autore è anche messo di fronte alla propria disillusione, all’amara presa di coscienza che non tutto è come lui vorrebbe, e che il suoi desiderio di “una terra migliore dove tutti i miei fratelli camminano mano nella mano” è apparentemente irrealizzabile. Nonostante questo, però, la speranza che quel sogno un giorno si avveri rifulge in lui come una candela tremante e bellissima nel buio della notte.

Traduzione del testo

[Verso 1: Måneskin]

Ci devono essere luci più luminose da qualche parte

Devono esserci uccelli che volano più in alto in un cielo più blu

Se posso sognare una terra migliore

Dove tutti i miei fratelli camminano mano nella mano

Dimmi perché, oh perché?

Oh, perché i miei sogni non si avverano? Oh, perché?

[Verso 2: Måneskin]

A volte devono esserci pace e comprensione

Forti venti di promessa che spazzeranno via il dubbio e la paura

Se posso sognare un sole più caldo

Dove la speranza continua a brillare su tutti

Dimmi perché, oh perché?

Oh, perché non appare quel sole?

[Verso 3: Maneskin]

Siamo persi in una nuvola con troppa pioggia

Siamo intrappolati in un mondo che è tormentato dal dolore

Ma finché un uomo ha la forza di sognare

Può riscattare la sua anima e volare, oh

[Verso 4: Måneskin]

Nel profondo del mio cuore, c’è una domanda tremante

Eppure, sono sicuro che la risposta

La risposta arriverà in qualche modo

Là fuori, nel buio, c’è una candela che chiama

E mentre posso pensare, mentre posso parlare

Mentre posso stare in piedi, mentre posso camminare

Mentre posso sognare, ti prego, fa’ che il mio sogno si avveri

Oh, proprio ora, oh, oh, proprio ora.

–

Cosa pensate di questa cover? Andrete a vedere al cinema il film “Elvis”? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!