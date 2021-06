Dopo aver conquistato il tetto d’Europa vincendo l’Eurovision Song Contest del 2021 con la canzone Zitti e Buoni, i Maneskin – band romana che ha vinto anche l’ultimo Festival di Sanremo – ha deciso di aprire un profilo social per intercettare un pubblico più giovanile. Il social di cui stiamo parlando è la piattaforma Tik Tok.

Sono stati loro stessi ad annunciare questo debutto attraverso una diretta su Instagram pronunciando le parole: “We don’t have Tik Tok.” Magari loro non lo usavano ma i fan si e sulla piattaforma social è pieno di video con sottofondo il brano Zitti e Buoni.

La band di Damiano David e Victoria de Angelis ha debuttato alla grande con il profilo https://www.tiktok.com/@therealmaneskin, dato che conta già più di 1 milione di follower e 1 milione e 600 mila like. Nell’ultimo video annunciano anche un live per mercoledì 16 giugno, cioè domani, alle 17 in diretta su @tiktok da Berlino. Nell’altro video invece si vede la band impegnata nella registrazione in studio di Coraline.

Dopo aver raggiunto tantissime playlist internazionali su Spotify, la scelta di usare Tik Tok per rafforzare l’immagine all’estero la troviamo altamente azzeccata. Che l’Eurovision Song Contest abbia influito sul migliorare l’immagine dei Maneskin nel mondo lo si intuisce anche da come gli stessi ragazzi riportano la voce “Eurovision winners” nella biografia di Tik Tok.