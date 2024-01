Oliver Stone, noto regista e vincitore di quattro Oscar, ha espresso opinioni critiche sull’attuale industria cinematografica. In una recente intervista del 2023, ha criticato il film “Barbie“, interpretato da Ryan Gosling e diretto da Greta Gerwig, sostenendo che partecipare a questo tipo di film contribuisca a un processo che lui definisce “l’infantilizzazione di Hollywood”. Secondo Stone, Gosling dovrebbe dedicarsi a film più seri e non a produzioni che si focalizzano esclusivamente su temi fantastici, inclusi i film di guerra che, secondo lui, sono diventati pura fantasia.

Stone ha anche espresso il suo disappunto per la serie di film “Fast and Furious“, affermando che, nonostante li apprezzasse in passato, ora li paragona ai film Marvel per l’eccesso di scene d’azione e incidenti. Per quanto riguarda la serie “John Wick“, con protagonista Keanu Reeves e diretta da Chad Stahelski, Stone ha rivelato di essersi addormentato più volte mentre la guardava su un aereo, criticando la ripetitività e la mancanza di logica nell’uccidere continuamente persone.

Oliver Stone è famoso per i suoi lavori di successo, come “Fuga di Mezzanotte”, per cui ha vinto l’Oscar per la Migliore Sceneggiatura Non Originale, e “Nato il 4 Luglio”, che gli è valso l’Oscar per la Miglior Regia. Il suo ultimo film è un documentario intitolato “Nuclear Now”, in cui sostiene l’uso dell’energia nucleare come soluzione per combattere il cambiamento climatico.