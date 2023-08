Uno dei film più attesi di quest’anno era, senza dubbio, il film su Barbie. D’altronde il progetto era già nato un pò di anni fa ed ora che, finalmente, si era riuscito a realizzarlo il pubblico non vedeva l’ora di vederlo sul grande schermo.

A differenza di altri live action che lo hanno preceduto, come ad esempio quello su La Sirenetta, il film di Barbie è stato accolto con entusiasmo dalla critica e dalla gente, sono state davvero rare le critiche che ha ricevute. Il film è arrivato nelle sale cinematografiche il 20 luglio ed ora, a distanza di due settimane, ha raggiunto un importante record nel nostro paese. Barbie, infatti, è il più alto incasso del cinema italiano di quest’anno ed è riuscita a battere anche il grande successo che aveva ottenuto il film di Super Mario Bros. Per il momento, infatti, il film di Barbie è superato solo da Avatar: La via dell’acqua, ma non si può confrontare il risultato raggiunto dai due film in quanto il sequel di Avatar è uscito lo scorso anno. Ryan Gosling e Margot Robbie sono riusciti a conquistare gli spettatori e non solo. Stando a quanto riporta Cinetel, infatti, il film ha raggiunto un incasso di 21.459.729 euro contro i 20.394.836 euro raggiunti da Super Mario Bros.

Ed attenzione non si tratta solo di una vittoria estiva, ma vedendo i risultati estivi pare che sia un record davvero difficile da battere entro fine anno anche perché non sono attesi titoli importanti e che il pubblico non vede l’ora di vedere, come invece era successo con Barbie. La stessa sorte, però, non è toccata nel suo paese di origine: negli Stati Uniti, infatti, il film di Barbie è il terzo miglior risultato del 2023 alle spalle di Super Mario Bros e di Spider Man Across the Spider Verse. Ed anche se il film di Barbie è uscito già da due settimane, i cinema continuano ad essere pieni soprattutto di esponenti dell’universo femminile che vogliono sognare, ma anche imparare nuove cose, con la bambola della loro infanzia. Il film infatti è pieno di spunti interessanti sul mondo moderno e non è un film frivolo come, invece, in molti pensavano prima del suo debutto. Ha superato a pieni voti le aspettative di tutti.

E tu sei già andato al cinema a vedere il film di Barbie? Preferisci il film sulla bambola bionda o quello su Super Mario Bros? Ti aspettiamo nei commenti!