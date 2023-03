Questa notte sono andati in scena i tanto attesi Oscar 2023. Una cerimonia degna di nota nella location del Dolby Theatre di Los Angeles dove la novità principale è stata il colore del tappeto, non più il famoso red carpet, ma color champagne con tutti i protagonisti della serata che, per non stonare, hanno cercato di utilizzare colori simili all’ambiente circostante.

Le serate di questo genere sappiamo benissimo che sono la giusta occasione per mettersi in mostra e far parlare di sé, non solo per i premi che si vincono o che non si raggiungono, ma soprattutto per i look che le star decidono di indossare. Ci sono look eccentrici, altri che attirano l’attenzione, altri ancora che non piacciono. Scopriamo insieme, quindi, i look promossi e quelli bocciati degli Oscar 2023. La medaglia d’oro spetta, senza dubbio, a Lady Gaga. La cantante si è presentata all’evento fasciata in un lungo abito nero firmato Versace (lo stesso modello era già stato scelto da Gigi Hadid per le sfilate di alcuni giorni prima): bellissima, ma la vera vittoria la ha ottenuta durante la performance di Holdy My Hand dove si è presentata sul palco senza trucco, con una semplice treccia, una maglietta a maniche corte nere, un paio di jeans strappati ed ai piedi delle Converse All Star nere.

Medaglia d’argento per Rihanna: si sa che le donne che aspettano un figlio brillano di luce propria e lei ne è la conferma. Non ha timore di mettere in mostra il suo bel pancione che cresce, a differenza di molte colleghe che, magari, preferiscono tenere segreta la gravidanza. Anzi, ha optato per un abito firmato Jahleel Weaver che fascia per bene il pancione mettendolo in evidenza. Terzo posto per Vanessa Hudgens che con uno Chanel vintage senza spalline in total black ed alcuni richiami in bianco, uno chignon semplice, è apparsa bella ed elegante come non mai. Promossa a pieni voti anche Michelle Yeoh vincitrice della tanto ambita statuetta come migliore attrice. Molto elegante nel suo abito con piume firmato Dior Haute Couture che la faceva sembrare come un angelo sceso dal cielo. Al suo fianco l’immancabile marito Jean Todt.

Rihanna Vanessa Hudgens Michelle Yeoh

Sembrava uscita da una fiaba Sofia Carson che ha indossato un abito creato da Giambattista Valli che non passa certo inosservato con un’ampia gonna che si fa spazio con il suo volume, ad impreziosire il tutto i gioielli Chopard. Spazio anche per Cara Delevingne che si è finalmente presa la sua rivincita dopo un periodo difficile ed è tornata più forte e più bella che mai dimostrandocelo per la notte degli Oscar. Una vera dea nell’abito firmato Elie Saab di colore rosso fuoco con uno spacco vertiginoso e tutti i dettagli in rosso come i sandali con il tacco alto di Stuart Weitzman, una vera diva. Ultimo look promosso, anche se in realtà ce ne sarebbero molti altri, è quello di Halle Bailey. La giovane attrice ha fatto parlare nell’ultimo periodo poiché è stata scelta come protagonista per il live action de La Sirenetta, ma nessun problema ha imparato a gestire le critiche ed a sorridere sempre. Per gli Oscar ha scelto un abito elegante di un colore azzurro chiaro, quasi azzurro carta da zucchero, che porta la firma di Dolce & Gabbana: tutto in tulle con un buster semi trasparente.

Sofia Carson Cara Delevingne Halle Bailey

Passiamo ora ai look bocciati degli Oscar 2023. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Non è piaciuto il look di Michelle Williams: un look un po’ castigato che ricordava quello di una ragazza alle prese con la prima comunione. Già l’attrice ha una carnagione molto chiara e per molti la scelta di un outfit bianco non è stata la scelta migliore per questa serata. L’outfit di Janelle Monae, fatto su misura da Vera Wang, sembrava un look più da spiaggia piuttosto che da grande occasione: ha giocato sui contrasti con un top nero ed una lunga gonna colore arancione lasciando scoperta una parte dell’addome per seguire anche lei la moda del cut out. Infine, bocciata anche Angela Bassett: a dir la verità il suo look è piaciuto, un abito Moschino by Jeremy Scott, ma è stato il colore a non convincere, si sa che il viola in questo ambiente non è molto ben visto.

Michelle Williams Janelle Monae Angela Bassett

E tu hai seguito la serata degli Oscar? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!