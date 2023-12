Ryan Gosling è un attore del Canada classe 1980. Inizia la sua carriera fin dalla più tenera età prendendo parte al Mickey Mouse Club per poi diventare protagonista di film e serie tv che lo portano alla ribalta a livello mondiale come Le pagine della nostra vita, Blue Valantine, Le idi di Marzo, Come un tuono, La La Land, First Man – Il primo uomo fino a Blade Runner 2049 e The Gray Man per citarne alcuni.

Tuttavia è da questa estate che il suo nome è sulla bocca di tutti, ovvero da dopo che ha vestito i panni di Ken nel live action di Barbie. Al momento i rumors parlano di un possibile spin off basato proprio sul suo personaggio che è piaciuto molto al pubblico, ma non sono ancora stati confermati ed il progetto è in stand by. Inutile negarlo, il live action di Barbie gli ha aperto ulteriori porte tanto che adesso è diventato uno degli attori più desiderati e pare sia pronto per fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. A darne la notizia è stato Daniel Richtman, il popolare insider, che ha rivelato di un colloquio tra Gosling e Kevin Feige proprio per discutere di un eventuale ingaggio dell’attore nel mondo della Marvel.

Ryan Gosling nei panni di Ken

Al momento non ci è dato sapere di cosa hanno parlato e quale potrebbe essere il ruolo pronto per Ryan Gosling. Le indiscrezioni, però, non si fermano e quelle che hanno maggiore riscontro sembrano parlare dell’ingresso di Gosling nel cast de I Fantastici Quattro. Certo, sembrerebbe che i casting sul reboot in arrivo si siano già conclusi da un po’ di tempo, ma sappiamo che nel mondo di Hollywood non è mai detta l’ultima parola e che tutto è possibile. Ad accreditare questa ipotesi, inoltre, c’è anche la decisione dell’attore canadese di abbandonare il progetto di The Wolfman, ovvero il monster movie dove doveva vestire i panni del protagonista nel remake del film cult anni ’40 e che vedrà Christopher Abbott prendere il suo posto. Già in passato si era parlato della possibilità di Ryan Gosling di entrare nell’universo Marvel, ma ora sembra che ci sia riuscito davvero.

Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e restare in attesa di notizie ufficiali. Nel frattempo, però, Ryan Gosling è inarrestabile e presto lo troveremo di nuovo sul grande schermo ancora una volta al fianco di Margot Robbie, ovvero colei che ha interpretato Barbie nel live action. I due, infatti, saranno i genitori di Danny Ocean in Oceans, il prequel di Ocean’s Eleven.

