Il ritorno di Derek Sheperd in Grey’s Anatomy ha sconvolto i fan del medical drama della AB. Così, alcuni giorni dopo l’apparizione a sorpresa del suo personaggio nella premiere della stagione 17 dello show di Shonda Rimes, Patrick Dempsey è apparso al The Ellen DeGeneres Show per parlare del suo ritorno.

Derek, tragicamente morto cinque anni e mezzo fa nella undicesima stagione, è apparso a Meredith (la sua ex moglie interpretata da Ellen Pompeo) in un sogno dopo che quest’ultima è svenuta davanti al parcheggio dell’ospedale.

Nel rispondere alla domanda di Ellen DeGeneres su come è nata l’idea del suo cameo nella 17esima stagione di Grey’s Anatomy, Dempsey ha confermato che Meredith Grey ha contratto il coronavirus e ha poi spiegato di come lui ed Ellen Pompeo si siano incontrati a luglio e abbiano riflettuto su cosa potevano fare per invogliare le persona ad indossare le mascherine, riflettendo su “quanto sarebbe bello per i fan vedere tutti riuniti in questo modo bizzarro”. “Il merito, però, è degli scrittori, Krista (Vernoff, la showrunner di Grey’s Anatomy) ha avuto questa grande idea in cui vado a trovare Meredith nel suo sogno COVID”, ha detto Dempsey.

Durante l’intervista al The Ellen DeGeneres Show, Patrick Dempsey ha anche fornito ulteriori informazioni su quanto a lungo rimarrà il suo personaggio nella serie e la risposta è un’ottima notizia per i fan dei Merder (è stata così ribattezzata la coppia Meredith-Derek). Già in un’intervista fatta la scorsa settimana da Deadline, Dempsey aveva detto che gli era piaciuta la reunion nella premiere ed era pronto per più episodi, mentre Krista Vernoff ha confermato che la presenza di Dempsey nello show in questa stagione sarà più lunga della sola scena vista nella premiere.

La presenza di Derek sarà piuttosto ampia, ha rivelato Dempsey da Ellen DeGeneris: “Non sono sicuro in quanti episodi sarò presente, ma Derek tornerà a fare visita”.

Non ci resta che aspettare e vedere le prossime puntate per scoprire quanto saremo fortunati da rivedere Derek Sheperd e Meredith Grey ancora insieme.

Voi come avete reagito all’idea del ritorno del Dott. Stranamore?