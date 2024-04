Scream è un successo cinematografico e televisivo che è stato creato da Wes Craven e che, al momento, ha all’attivo sei film ed una serie tv.

Il protagonista è un serial killer che va in giro travestito con un costume di Halloween e che cerca di uccidere Sidney Prescott e tutte le persone che fanno parte della sua vita. Ogni film, infatti, inizia con un omicidio o un’aggressione per poi arrivare alla fine a rivelare l’identità del killer ed il suo scontro con la protagonista. Il settimo capitolo di Scream è in arrivo ed è pronto a portare con sé molte novità.

Una tra tutte, l’addio di Jenna Ortega: nonostante si pensasse fosse pronta ad andare avanti dopo l’evoluzione del suo personaggio, purtroppo non sarà così. Pare, infatti, che l’attrice nota per aver vestito i panni di Mercoledì Addams abbia chiesto un cospicuo aumento di salario rispetto a quanto prendeva nei capitoli precedenti passando da una cifra a cinque zeri ad una a sei zeri arrivando, così, a parlare di milioni di dollari. Nessun problema, però: il settimo capitolo di Scream ha tutte le carte in regola per essere un vero successo anche perché potrà contare su importanti ritorni come quello di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott ed in quello di Courtney Cox nei panni della tenace giornalista Gale Weathers.

Neve Campbell sul set di Scream

Ed anche Kevin Williamson è pronto per tornare ad essere lo sceneggiatore, proprio come nel primo capitolo di Scream. Nel frattempo, è stato reso noto il plot che ci svela i primi dettagli del settimo capitolo di Scream. Ma facciamo un passo indietro e riveliamo che tutto è cambiato proprio grazie al ritorno di Neve Campbell. Inizialmente, infatti, Scream 7 si sarebbe dovuto concentrare sulle sorelle Carpenter, ma dopo gli addii di Melissa Barrera e di Jenna Ortega era necessario trovare un’altra strada. A darci le prime anticipazioni è Daniel Richtman, l’insider che è sempre sul pezzo e che, tramite il suo profilo social, rivela che:

“Sono in corso i casting per trovare gli attori per i due bambini di Sidney. Sembra che il nuovo capitolo si concentrerà sulla famiglia di Sidney e che Ghostface prenderà di mira lei, il marito e i due figli”.

Questo ci fa capire, appunto, come il nuovo capitolo si concentrerà completamente su Sidney Prescott, mentre non ci sarà spazio per gli altri personaggi introdotti nei capitoli precedenti. Nel frattempo, sembra diventare sempre più reale e concreta la possibilità che anche Patrick Dempsey possa tornare protagonista in Scream. L’attore aveva preso parte al terzo capitolo nel 2000, ma visto che Sidney è tornata con lui e si sono sposati, sarà pronto per tornare ad essere protagonista del successo cinematografico al fianco della donna amata? Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare l’inizio delle riprese per vedere le sorprese che ci riserverà Scream.

