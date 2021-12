Comincia la guerra contro gli spoiler! La Sony, immediatamente dopo l’uscita dell’attesissima pellicola Spider-Man: No Way Home, che ha finalmente fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche dopo mesi di enormi aspettative, ha deciso di attuare una politica intransigente contro coloro che diffondono in rete spoiler e anticipazioni.

Da ieri mattina, infatti, giorno in cui il film – di cui vi avevamo parlato qui mostrandovi il trailer – è uscito in tutte le sale cinematografiche, il colosso cinematografico statunitense si è prontamente attivato per arginare i materiali video leaks apparsi in rete nelle stesse ore dell’uscita del film, facendoli rimuovere in pochi minuti.

Ma cosa è successo? A quanto pare consistenti segmenti della pellicola Spider-Man: No Way Home sono stati diffusi nella mattinata di ieri mattina e Sony si è subito attivata per arginare ogni possibilità di spoiler il più rapidamente possibile, e per evitare che si diffondessero in maniera esponenziale. A riportare la notizia è stato The Hollywood Reporter, che ha però scelto di non rivelare il contenuto del materiale video leak apparso in rete e prontamente rimosso, sebbene si trattasse di spoiler significativi e molto esplicativi sulla trama.

A quanto pare, anche tramite innocue ricerche in rete con le parole chiave Spider-Man, l’algoritmo suggeriva filmati piratati del film, ovviamente una gravissima situazione per la casa cinematografica, che non può permettersi di far sì che vengano diffuse anticipazioni sul film, o che qualcuno decida di guardarlo sul suo computer e non in una sala cinematografica.

La battaglia della Sony contro gli spoiler di Spider-Man: No Way Home

Pur scegliendo di non scendere nei particolari, probabilmente per evitare problemi legali, The Hollywood Reporter ha rivelato che uno di questi segmenti diffusi illecitamente era lungo quasi 10 minuti. Alcuni frammenti della pellicola Spider-Man: No Way Home sono dunque apparsi su YouTube, e qualcuno presentava dei sottotitoli in lingua non inglese, mentre altri avevano un doppiaggio straniero. Un po’ per tutti i gusti e le necessità, quindi!

A quanto pare anche la qualità visiva variava notevolmente da filmato a filmato, passando da super granulosa e poco nitida, ad abbastanza chiara e ben visibile. La Sony ha dunque lavorato diligentemente per eliminare ogni possibilità di perdita per la piattaforma e, adottando una politica assolutamente intransigente, si è subito attivata per bloccare ogni possibile diffusione di indesiderate anticipazioni.

Prontamente, a quanto pare solo dopo pochi minuti dalla loro pubblicazione, i video incriminati sono scomparsi dalla rete, sostituiti dal messaggio: “Video non disponibile. Questo video contiene contenuti di Sony Pictures Movies & Shows, che lo ha bloccato nel tuo Paese per motivi di copyright”.

Sony, inoltre, a quanto pare non ha risposto a nessuna richiesta di commento sulla situazione, per una precisa scelta. Dopo la premiere e in seguito alle proiezioni stampa tenutesi all’inizio di questa settimana, il cast e lo studio hanno pregato coloro che avevano visto il film in anticipo di non rovinarlo, per rispetto ai fan in paziente attesa.

Spider-Man: No Way Home, con l’attore Tom Holland (Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, Cherry – Innocenza perduta, Venom – La furia di Carnage) nei panni di Spider-Man, è stato probabilmente il film più atteso del 2021. Varie sono state le voci che si sono inseguite a proposito della notizie più succose sulla trama, diventando così pressanti che persino presentatori di talk show come Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon hanno chiesto informazioni alle star che hanno recitato nella pellicola, quando li hanno avuti ospiti nei loro programmi.

Il film è stato anche oggetto di fughe di notizie durante i mesi passati, con una versione bootleg del primo trailer apparso online ad agosto e con qualcuno che, tramite YouTube, ha divulgato immagini di presunte sorprese di alto profilo tratte dal film già a partire dallo scorso novembre.