Lo sappiamo, siamo nel periodo in cui i reboot, i live action e gli spin off sono sempre di più i veri protagonisti.

Soprattutto gli spin off sono un genere che piace molto perché permettono di approfondire un determinato personaggio o una determinata storia che è stato un po’ messo da parte in un film o in una serie tv dando loro la giusta attenzione. È sufficiente pensare che anche il live action de La Sirenetta probabilmente avrà il suo spin off sul personaggio di Ursula proprio perché è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico. Tra gli spin off in programma ce n’era anche uno su Spider Man che avrebbe dovuto vedere come protagonista un personaggio non molto conosciuto, ovvero El Muerto, il wrestler nemico di Peter Parker.

Bad Bunny sarebbe dovuto essere El Muerto

Si era già attivamente al lavoro per la creazione di questo spin off e si era scelto anche colui che avrebbe dato vita a El Muerto, ovvero il rapper Bad Bunny. Era stata resa nota anche la data di uscita sul piccolo schermo, attesa per il mese di gennaio 2024. Improvvisamente, poi, Sony non ha più dato notizie e non si è più parlato del progetto ed, anzi, lo spin off su El Muerto è sparito addirittura dal calendario delle uscite della Sony. Come se non bastasse, durante un’intervista con il magazine Vanity Fair, è stato chiesto se ci fossero delle novità a proposito anche al diretto interessato, Bad Bunny.

Il rapper, dopo un momento di imbarazzante silenzio, ha ammesso di non sapere nulla dello spin off e che, a suo parere, è ormai ovviamente andato specificando che si tratta di una questione delicata. I rumors sulla cancellazione de El Muerto circolavano già da giorni ed ora hanno trovato conferma. Non ci sarà spazio per lo spin off, ma comunque ci sono alcune pellicole dello Spider Verse di Sony che sono attese a breve, dopo che la loro data di uscita è stata posticipata. Stiamo parlando di Kraven che arriverà il 6 ottobre e di Madame Web attesa per il 16 febbraio del prossimo anno.

E tu cosa ne pensi della decisione di cancellare lo spin off su El Muerto? Ti sarebbe piaciuto conoscere meglio questo personaggio? Ti aspettiamo nei commenti!