Spotify ha pubblicato le classifiche inerenti agli album e agli artisti più ascoltati a livello globale e nazionale: scopriamo i risultati

Come ogni anno Spotify ha diffuso i dati di analisi della piattaforma facendo un sunto di quanto accaduto durante l’anno. Con “Spotify Wrapped” abbiamo già avuto modo di scoprire quali sono state le canzoni più ascoltate in questo 2020. Ora tocca agli album che hanno ricevuto il maggior numero di stream.

In Italia sono stati soprattutto gli artisti appartenenti al mondo rap a conquistarsi i primi posti della classifica. Di seguito ecco la Top 5 degli album più ascoltati nel nostro Paese tramite la piattaforma streaming Spotify.

Album più ascoltati nel 2020 su Spotify in Italia

23 6451 – tha Supreme Persona – Marracash DNA – Ghali Mr.Fini – Gué Pequeno Emanuele (Marchio registrato) – Geolier

Per quanto riguarda gli artisti più ascoltati secondo i dati diffusi al primo posto in Italia troviamo proprio tha Supreme, seguito da Sfera Ebbasta e Marracash. Quarto e quinto posto per Gué Pequeno e Geolier. Questi risultati denotano ancora una volta come la scena rap abbia regnato in questo 2020. Nota di merito a Elodie, l’artista donna con il maggior numero di stream.

Elodie Di Patrizi

Osservando un quadro generale ci spostiamo ora agli album e agli artisti più ascoltati su Spotify a livello globale. L’album che si è aggiudicato la prima posizione vanta più di 3,3 miliardi di stream.

Album più ascoltati nel 2020 su Spotify nel mondo

YHLQMDLG – Bad Bunny

– Bad Bunny After Hours – The Weeknd

– The Weeknd Hollywood’s Bleeding – Post Malone

– Post Malone Fine Line – Harry Styles

– Harry Styles Future Nostalgia – Dua Lipa

Ed è proprio Bad Bunny ad aggiudicarsi il titolo di artista in assoluto più ascoltato in questo 2020. Seguono Drake, J Balvin, lo scomparso Juice WRLD e The Weeknd. L’artista donna con il maggior numero di stream è Billie Eilish che occupa la settima posizione.

A partire da oggi la piattaforma mette a disposizione per tutti il personale “Spotify Wrapped” che riassume invece il nostro personalissimo anno da un punto di vista musicale: avremo modo di scoprire quali sono stati i brani e gli artisti che abbiamo ascoltato maggiormente negli ultimi 12 mesi. Per poterlo fare basta accedere al proprio account Spotify.