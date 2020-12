Come ogni anno Spotify rilascia la classifica delle canzoni, degli album e degli artisti più ascoltati negli ultimi dodici mesi

“Spotify Wrapped 2020“, con queste parole si indicano le somme tirate dalla piattaforma di streaming musicale che ogni anno nel mese di dicembre diffonde i dati relativi alle canzoni, agli album e agli artisti più ascoltati a livello mondiale e nazionale.

In un’era in cui lo streaming non è tutto ma di certo rappresenta una parte molto importante sul fronte della pubblicazione musicale, i numeri aiutano a capire su quali artisti il pubblico si è maggiormente focalizzato e quali sono stati i brani che hanno fatto da colonna sonora a questo complicato 2020.

Per iniziare uno sguardo alle canzoni. A livello mondiale il primo brano in classifica vanta più di 1,6 miliardi di stream: si tratta di “Blinding Lights” di The Weeknd. Proprio per questo motivo ha causato molto scalpore la sua totale esclusione dalle nomination dei Grammy Awards 2021. Ha rappresentato senza alcun dubbio uno dei maggiori record dell’anno.

In Italia invece troviamo un tormentone estivo che è riuscito tuttavia a superare ogni altro brano in fatto di stream. Conquista la prima posizione Irama con “Mediterranea” che ha ringraziato del sostegno con un post su Instagram. “Grazie per tutto il vostro amore e supporto. Sono così vivo“, ha scritto il cantante.

Ma veniamo ora alle Top 5 pubblicate da Spotify inerenti alle canzoni più ascoltate globalmente e a livello nazionale.

Top 5 della canzoni più ascoltate a livello globale su Spotify nel 2020

1. Blinding Lights – The Weeknd

2. Dance Monkey – Tones and I

3. The Box – Roddy Ricch

4. Roses (Imanbek Remix) – SAINt JHN

5. Don’t Start Now – Dua Lipa

Top 5 delle canzoni più ascoltate in Italia su Spotify nel 2020

1. Mediterranea – Irama

2. Good Times – Ghali

3. M’Manc – Shablo, Geolier, Sfera Ebbasta

4. A un passo dalla luna – Rocco Hunt, Ana Mena

5. blun7 a swishland – tha Supreme