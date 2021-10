Alzi la mano chi, nell’ultimo periodo, non ha mai sentito parlare anche solo una volta di Squid Game? Una serie tv sudcoreana che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso mese ottenendo un successo che nessuno si aspettava.

Il pubblico non è stato fermato dalla difficoltà di non poter vedere i nove episodi della prima stagione doppiati in italiano ed era talmente appassionato che ha optato per vederlo nella lingua originale con i sottotitoli. La serie tv è riuscita a battere il record che aveva Bridgerton come serie tv con il miglior esordio tra le serie originali Netflix: Bridgerton è rimasta ferma a 82 milioni, mentre Squid Game è arrivata a 111 milioni di visualizzazioni in appena 28 giorni, numeri da capogiro! Anche se ovviamente non sono mancate le critiche, soprattutto da parte degli adulti spaventati e preoccupati che i loro bambini possano vedere lavori del genere dove l’eccessiva violenza è la vera protagonista e poi emularli nella realtà.

Tuttavia, la domanda che sorge spontanea e che i telespettatori si fanno sempre più di frequente è quella di sapere se vi sarà o meno un secondo capitolo di Squid Game. D’altronde si sa che quando una serie tv ha un grande successo si tende a rinnovarla subito, anzi ultimamente Netflix ha rinnovato ancora prima dell’uscita di nuove stagioni come nel caso di Bridgerton, Summertime o Guida astrologica per cuori infranti. Mentre per Squid Game, nonostante l’enorme successo mondiale, non si è ancora pronunciato. A dare qualche novità ci ha pensato Hwang Dong-Hyuk, il creatore di Squid Game, che tramite un’intervista al The Guardian ha confermato che il secondo capitolo ci sarà:

“E’ inevitabile perché è stato un tale successo. Ho in mente una storia di altissimo livello, ma non ci lavorerò subito”.

I protagonisti di Squid Game

Parole che hanno spiazzato il pubblico che sperava di poter vedere il seguito della prima stagione già nei prossimi mesi. Ma il creatore ha in mente di realizzare un film sempre in collaborazione con Netflix prima di dedicarsi e proseguire con Squid Game. Ed anche questa notizia ha subito allertato i rumors con i fan che sperano in un film su Squid Game dove, magari, si possa dare maggiore rilevanza ad alcuni dettagli conosciuti durante la serie tv. Al momento non ci è dato sapere di cosa tratterà il film, ma Hwang Dong-Hyuk è voluto tornare indietro nel tempo e ricordare come è nata l’idea di Squid Game e come, per il forte stress, abbia perso ben sei denti:

“Ero in grandi difficoltà finanziarie perché mia madre si era ritirata dalla società per cui lavorava. C’era un film a cui stavo lavorando, ma non siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti. Poi l’idea. Un’idea forte e di difficile realizzazione poiché era fisicamente, mentalmente ed emotivamente estenuante. Continuavo ad avere nuove idee”.

