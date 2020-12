Sting e Zucchero rilasciano il primo estratto dal titolo “September” presente nel nuovo album dell’ex Police “Duets”, in uscita nel marzo 2021 e della riedizione di ‘D.O.C.’ dell’italiano che sarò pubblicata l’11 dicembre.

Il video di “September”, diretto da Gaetano Morbioli, raffigura il due artisti impegnati in uno duetto chitarra e voci su un terrazzo circondato dalle campagne toscane, dove attualmente Sting risiede.

Il brano racconta la storia di un amore durante gli ultimi giorni di un’estate ormai al termine, giorni un po’ tristi che fanno immaginare alla fine di una relazione intensa e di un momento difficile. I due artisti cantano una melodia dolce che invoca la voglia di ricominciare aspettando settembre, un mese di “transizione”.

Queste le parole di Sting su “September”:

«September è nata come risposta a questa pandemia quando i giorni erano tutti uguali e guardavamo a settembre come momento in cui tutto sarebbe finito, la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto. Il brano aveva una melodia molto italiana alle mie orecchie e ho pensato di chiamare Zucchero per chiedergli di adattare in italiano alcuni versi e cantare il brano con me. Siamo amici da più di 30 anni, mi sembrava naturale».

Così Zucchero spiega la motivazione che ha portato alla nascita di “September” con Sting:

«Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting. A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo “settembre” arrivi presto».

Testo di “September”

(Verse 1)

One more sunrise

One more empty sky

Though she’s gone

I will stay

Counting days

‘Til Semptember

(Verse 2)

Sorge il sole

Sui miei giorni

E tu sei

Via da qui

Pregherò

Vieni Settembre

(Bridge)

Lunghi giorni d’estate

Mi rattristano un po’

Piove dentro di me

Un deserto che so

(Verse 3)

Trace her perfume

In my lonely room

Like a dream

Coming down

You’ll come back

Come September

(Pre-Chorus)

Ma se ascolto però

Queste voci (voci)

Sembra strano lo so

Cade pioggia dal sole



(Chorus)

Verrò

Lo sai

Ovunque tu sarai

I lie awake

So many thoughts in my head

E che mai ti dirò

Se tu fossi qui

E lo chi mai tradirei

E se fosse cosi

Prego te e prego Dio

Vieni Settembre

Vieni Settembre

