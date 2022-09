The Handmaid’s Tale è, senza ombra di dubbio, una delle serie televisive più amate e seguite dal pubblico italiano e non solo. Capolavoro di Bruce Miller, creata nel 2017 e basata su Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood, è una serie tv diversa da quella che ci si aspetta. In un periodo storico particolare con le donne che rivestono un importante ruolo e con il tasso di fertilità umana in calo a causa delle malattie e dell’inquinamento. È sufficiente pensare che ha vinto nove Emmy Awards e due Golden Globes attirando l’interesse del pubblico di tutto il mondo proprio perché si tratta di un lavoro inedito ed originale.

Al momento ha all’attivo quattro stagioni disponibili su Amazon Prime Video poiché i tempi sono stati rallentati a causa della pandemia mondiale ed a causa degli altri lavori dei protagonisti, ma finalmente ci siamo ed oggi la quinta stagione è in arrivo con la sesta che pare essere già pronta per la conferma. Per il momento sappiamo che la quinta stagione porterà con sé novità dal punto di vista di new entry nel cast. Infatti, ci sarà l’arrivo di Christine Ko, attrice di Chicago classe 1988, nota per le serie Dave ed Only Murders in the Building. La Ko vestirà i panni di Lily, il cui personaggio viene descritto come una rifugiata di Galaad che ora, però, è diventata una leader del movimento di resistenza con sede in Canada. Inoltre, sappiamo che il nuovo capitolo in arrivo sarà pieno di momenti emozionanti che non lasceranno spazio a momenti morti e noiosi proprio come ha rivelato la protagonista Elisabeth Moss, colei che nella serie veste i panni di June e che sarà anche produttrice esecutiva in quanto dirigerà i primi due episodi della quinta stagione.

The Handmaid’s Tale serie tv

Ma quando arriveranno i nuovi episodi in Italia? È presto detto. Sappiamo che oggi The Handmaid’s Tale 5 farà il suo debutto su Hulu e poi, a poche ore di distanza, arriverà anche in Italia in esclusiva su Tim Vision, dopo appena 24 ore dall’uscita in America, quindi domani, giovedi 15 settembre, potremo vedere già i primi due episodi dal titolo Morning e Ballet per poi proseguire con un episodio ogni settimana fino al 10 novembre per un totale di 10 episodi.

E tu sei un fan di The Handmaid’s Tale? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!