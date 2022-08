The Handmaid’s Tale è una serie tv molto amata, in grado di appassionare il pubblico grazie alla sua trama avvincente. Non si tratta della solita serie televisiva leggera, ma è in grado di lasciare con il fiato sospeso e far venire la voglia di andare avanti. Capolavoro di Bruce Miller, creata nel 2017 e basata su Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood, è una serie tv diversa da quella che ci si aspetta. In un periodo storico particolare con le donne che rivestono un importante ruolo e con il tasso di fertilità umana in calo a causa delle malattie e dell’inquinamento. È sufficiente pensare che ha vinto nove Emmy Awards e due Golden Globes.

Al momento ha all’attivo quattro stagioni, disponibili su Amazon Prime Video. La quinta stagione è in arrivo finalmente, nonostante i tempi rallentati a causa della pandemia mondiale ed i lavori della protagonista. Ma anche la sesta pare essere pronta per la conferma. Per il momento sappiamo che la quinta stagione porterà con sé novità dal punto di vista di new entry nel cast. Infatti, ci sarà l’arrivo di Christine Ko, attrice di Chicago classe 1988, nota per le serie Dave ed Only Murders in the Building. La Ko vestirà i panni di Lily, il cui personaggio viene descritto come una rifugiata di Galaad che ora, però, è diventata una leader del movimento di resistenza con sede in Canada. Inoltre, sappiamo che il nuovo capitolo in arrivo sarà pieno di momenti emozionanti che non lasceranno spazio a momenti morti e noiosi proprio come ha rivelato la protagonista Elisabeth Moss, colei che nella serie veste i panni di June e che sarà anche produttrice esecutiva in quanto dirigerà i primi due episodi della quinta stagione. Lo scorso mese è uscito un breve teaser trailer del quinto capitolo, mentre da poche ore Hulu ha rilasciato il trailer ufficiale che era atteso con ansia dai fan e che ci fa capire cosa ci dovremo aspettare dalla nuova stagione, anche perché ormai manca davvero poco. The Handmaid’s Tale 5, infatti, arriverà su Hulu con i primi due episodi il 14 settembre per poi uscire con episodi singoli ogni mercoledì, quindi con cadenza settimanale. Hulu, inoltre, ha reso noto il poster ufficiale con lo slogan: “Alcuni peccati non possono essere lavati via”. I nuovi episodi, in Italia, verranno mandati in onda in esclusiva su Tim Vision, ma sarà necessario attendere ancora un po’.

Una scena di The Handmaid’s Tale 5

L’analisi del trailer di The Handmaid’s Tale 5

Il trailer ufficiale ci conferma che la quinta stagione di The Handmaid’s Tale si baserà baserà principalmente sulla catena di eventi scaturiti a partire da giugno, quando è stato ucciso il Comandante Waterford. Serena, ora vedova ed incinta, approfitterà del suo dolore e porterà l’influenza di Gilead oltre il confine, in Canada. Al tempo stesso, June continuerà la lotta per definire il suo scopo e la sua identità continuando la battaglia contro Gilead e chiedendo aiuto a Luke ed a Moira fino a trovare Hannah ed a riportarla a casa. June, infatti, non si pente del suo gesto estremo ed, al contrario, lo rivendica sostenendo come Waterford meritasse questa fine visto che aveva trasformato gli Stati Uniti in un regime tirannico in grado di seviziare le donne, infatti nel trailer pronuncia queste parole: “Era un mostro, il padre fondatore di Gilead, ci ha portato via il nostro Paese, doveva pagare per quello che ha fatto. L’ho ucciso e mi è piaciuto moltissimo”. Spazio poi a frammenti di scene inedite con il doppio gioco condotto da Nick tra essere il Comandante e l’informatore di June.

E tu sei un fan di The Handmaid’s Tale? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!