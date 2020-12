Giusto in tempo per la feste, Tiziano Ferro lancia come nuovo singolo il brano “Casa a Natale”

Tratto dal suo ultimo album di inediti “Accetto Miracoli“, Tiziano Ferro presenta il suo nuovo singolo “Casa a Natale“. Una decina di giorni ci separano dalle feste e il cantante ha voluto omaggiare questo periodo con un brano a tratti malinconico, ma che definisce anche coraggioso.

“Parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare a quello nuovo con una luce differente“, ha dichiarato, prima di spiegare cosa significa per lui questa particolare festa. “Nella cultura in cui sono nato, il Natale diventa sempre qualcosa. È in grado di amplificare le sensazioni, le aspettative e le emozioni, così come le delusioni” -ha affermato- “Riesce a farti fare i conti con te stesso, obbligandoti a progettare l’anno nuovo“.

Un anno, quello che sta per concludersi, che ha segnato un mondo intero. “Ha provato a disabituarci a sorridere, ma non lo permetteremo“, ha sottolineato Tiziano postando una foto insieme al suo fidato amico a quattro zampe.

Pubblicato oggi anche il video ufficiale che vede il cantante passeggiare tra i negozi circondato da un’atmosfera natalizia. L’alternarsi delle scene in bianco e nero e le immagini colorate sta a sottolineare ancora una volta i diversi stati d’animo provati. Tiziano non perde occasione per ricordare l’importanza dell’utilizzo della mascherina che indossa per buona parte del video.

Tiziano Ferro Video Casa a Natale

Con il nuovo singolo Tiziano Ferro va a concludere un anno che, nonostante tutto, lo ha portato a realizzazione grandi progetti. Dal Festival di Sanremo all’uscita del suo documentario con il quale ha voluto raccontarsi per la prima volta senza filtri. Infine la pubblicazione dell’album di cover “Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri“, con il quale ha reso omaggio ai brani che hanno segnato la sua vita.