Tones and I ha annunciato il suo album di debutto Welcome to the Madhouse, il primo LP ufficiale della cantante australiana dopo una serie di singoli di successo come “Dance Monkey” e “Fly Away“, con quest’ultimo che apparirà nel prossimo album.

“Questo album per me è un continuo su e giù e riflette le emozioni che cambiano in me”, ha detto Tones and I – una musicista di strada che condivideva video su YouTube ed è diventata hitmaker – in una dichiarazione per Welcome to the Madhouse. “Ci sono canzoni nell’album che sono state scritte prima di ‘Dance Monkey’, e parlano del dubbio che avevo: ‘se suonare per strada fosse giusto per me.’ Ci sono canzoni sul mio buon amico T che muore e non vuole affrontare quelle emozioni. Gli alti e bassi della vita che affronti in solitudine e le sfide/lotte mentali. Alcune canzoni mi fanno ridere e altre mi fanno piangere, ma non c’è un tema ricorrente o un’atmosfera particolare nell’album: le canzoni sono uniche per come mi sentivo il giorno in cui le ho scritte.”

Prima dell’uscita del 16 luglio di Welcome to the Madhouse, Tones and I ha condiviso il video animato per il nuovo singolo “Cloudy Day”, che puoi vedere qui sotto.

“Dopo la morte del mio amico T, stavo lottando per scrivere qualsiasi canzone che fosse ottimista o che mi piacesse”, ha detto la cantante, nata Toni Watson, parlando del brano. “Ho incontrato un amico che mi ha detto questo della sua defunta mamma: ‘in una giornata nuvolosa, guarda in alto nel cielo e lì trovi il sole.’ Sapevo di volerlo usare in un testo e quando sono entrata in studio ho scritto ‘Cloudy Day.’”

L’album contiene anche il singolo del 2021 di Tones and I “Won’t Sleep“. Tones and I ha scritto e co-prodotto ogni traccia di Welcome to the Madhouse, che è disponibile per il preordine già da ora. La cantante annuncerà le date del tour negli Stati Uniti a sostegno dell’album nelle prossime settimane. E tu che ne pensi dell’album? Faccelo sapere nei commenti.

La tracklist di Welcome to the Madhouse di Tones and I

1. Welcome to the Madhouse

2. Lonely

3. Won’t Sleep

4. Westside Lobby

5. Fly Away

6. Sad Songs

7. Just A Mess

8. Child’s Play

9. Not Going Home

10. Dark Waters

11. Cloudy Day

12. You Don’t Know My Name

13. Fall Apart

14. Bars (RIP T)