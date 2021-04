“Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto“, con queste parole il cantante Ultimo ha annunciato sui social il concerto in streaming del 22 aprile, nella suggestiva cornice di un Colosseo vuoto. Anche se i suoi fan non saranno lì fisicamente a urlare e cantare con lui, il cantante è certo che sentirà comunque la loro vicinanza.

Il 22 aprile con un concerto in diretta streaming dalle ore 21.00, Ultimo lancerà il suo prossimo singolo “Buongiorno vita“, che verrà pubblicato il giorno succesivo.

I biglietti per il concerto in streaming dal Colosseo saranno disponibili alla vendita già da oggi, venerdì 2 aprile (puoi acquistarli qui).

Anche se l’esperienza di un concerto live è qualcosa di imparagonabile ad una diretta streaming, questo è il regalo di Ultimo ai suoi fan per aspettare insieme Buongiorno vita, nell’attesa di potersi incontrare dal vivo per il tour cha partirà negli stadi a partire da giugno 2021, con alcune date già sold out.

Ecco il testo integrale dell’annuncio:

Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. E’ così che voglio aspettare “Buongiorno vita”, il 22 aprile alle 21. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento.

Quindi preparatevi a cantare a squarciagola davanti a qualsiasi schermo decidiate di usare, perché Ultimo ci conta.

E tu cosa farai? Hai già comprato il biglietto per l’evento?