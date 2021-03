Il 2021 doveva rappresentare l’anno della rinascita, ma purtroppo non è stato così. Se da una parte alcuni eventi hanno deciso di andare avanti come ad esempio l’Eurovision Song Contest, altri hanno preferito annullare l’edizione annuale come il Coachella Festival. D’altronde, un’esibizione senza il pubblico non è la stessa cosa. Certi cantanti hanno ovviato il problema cantando per i loro fan in diretta streaming, mentre altri hanno dovuto rimandare, ancora una volta, i loro tour come Taylor Swift e i The Queen.

Più il tempo passa più si allunga la lista di artisti che devono rimandare i loro concerti. Oggi è il turno di Zucchero costretto ad un ulteriore rinvio dei 14 concerti che lo avrebbero visto protagonista all’Arena di Verona dal 23 aprile all’8 maggio. A comunicarlo sui social è proprio Arena Live:

“A seguito dell’ulteriore inasprimento delle misure di contrasto della pandemia e delle nuove restrizioni imposte dalle Autorità, vista la necessità di assicurare in ogni caso le più ampie condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori e del pubblico e considerati i divieti, anche internazionali, già in vigore rispetto agli spostamenti tra Stati, regioni e province, si comunica che i 14 show di Zucchero previsti all’Arena di Verona sono rinviati”.

Il cantante Zucchero

Entro il 7 aprile saranno comunicate le nuove date che vedranno Zucchero a Verona nel 2022. Ovviamente, i biglietti resteranno validi. Si tratta del secondo rinvio poiché il tour all’Arena era previsto per l’autunno 2020, ma purtroppo non ci sono alternative e gli artisti sanno che, al momento, la priorità bisogna darla alla salute nell’attesa di poter tornare a cantare su un palco con i loro fan pronti ad acclamarli.

E voi avevate in programma di andare a vedere uno dei concerti di Zucchero? Concordate con la scelta di rinviarli? Vi aspettiamo nei commenti!