Proprio vero che il tempo per Avril Lavigne sembra non passare mai, preservandone intatta la bellezza da eterna ragazza.

Così vale per il suo aspetto, e così vale per la sua voce, che possiamo tornare a udire nel suo nuovissimo brano, intitolato “Mercury in retrograde“, rilasciato oggi venerdì 25 febbraio 2022.

La canzone è uscita in concomitanza con la versione deluxe dell’ultimo disco della Lavigne, “Love Sux“, pubblicato originariamente nel febbraio di quest’anno.

Significato di “Mercury in retrograde”

Come si evince dal titolo, questa canzone si riferisce ad uno stato di Mercurio che viene altamente tenuto in considerazione nell’ambito dell’astrologia: l’illusione ottica che fa sì che in determinati periodi dell’anno questo pianeta sembra dover procedere in modo retrogrado rispetto alla Terra.

Da questo tipo di moto, derivano una serie di influenze negative, le quali si manifestano sulle persone in particolare con stanchezza, irritabilità e dolori diffusi.

Nel brano in questione, Avril Lavigne si trova a vivere proprio una situazione del genere, sentendosi perduta e incapace di prendere le giuste decisioni.

Il che però, forse, tenta di giustificare la brutta fine di una storia (“Che bel casino abbiamo fatto, quando Mercurio è diventato retrogrado“).

Traduzione del testo

[Verso 1]

Dove sei nato? Di che segno sei?

Non posso ignorare che le stelle non siano allineate

E il mio oroscopo mi ha detto

“Non fare nulla oggi, rimani a letto e lascia perdere”

[Ritornello]

Tutto andava alla grande

Poi Mercurio è diventato retrogrado, sì

Che bel casino abbiamo fatto

Quando Mercurio è diventato retrogrado

[Post-Ritornello]

(La, la, la) Penso di stare impazzendo

(La, la, la) E le mie emozioni hanno avuto la meglio su di me

(La, la, la) State tutti lontani

Perché ho colpito, ho colpito retrogrado

[Verso 2]

Non voglio prendere una decisione, ho la visione offuscata

La mia macchina si è rotta sulla 405, non ha la trasmissione

Ho rotto il mio televisore, l’elettronica è impazzita

Il mio ragazzo ha cercato di confortarmi e io gli ho detto: “Senti

Non so cosa fare, quindi darò la colpa alla luna.

Sì, sono di cattivo umore, quindi scusa se sono scortese”.

Non è nella mia testa, l’ho letto su internet

Mi sento come se fossi in vita o in punto morte, non puoi salvarmi, non sprecare il fiato

[Ritornello]

Tutto andava alla grande

Poi Mercurio è diventato retrogrado, sì

Che bel casino abbiamo fatto

Quando Mercurio è diventato retrogrado (Yeah)

[Post-Ritornello]

(La, la, la) Credo di essere impazzito (Sì, sì, sì, sì, sì)

(La, la, la) E le mie emozioni hanno preso il meglio di me (Yeah)

(La, la, la) State tutti lontani

Perché ho colpito, ho colpito retrogrado

[Outro]

Dove sei nato? Di che segno sei?

Non posso ignorare che le stelle non siano allineate

E il mio oroscopo mi ha detto

“Non fare nulla oggi, resta a letto e lascia perdere”.

