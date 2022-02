Elisa è, senza dubbio, una delle cantanti più amate nel mondo della musica italiana e non solo. La cantante di Trieste classe 1977 ha dimostrato, ancora una volta, il suo talento partecipando all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano O Forse Sei Tu e conquistando il secondo posto sul palco dell’Ariston, ma anche ottenendo un importante record su Spotify.

Anche questa volta ha messo in mostra la sua dolcezza ed il suo non essere per nulla sopra le righe o montata nonostante una carriera di tutto rispetto che l’ha vista essere la voce protagonista di brani di successo come Ti vorrei sollevare, Promettimi, A modo tuo, Se piovesse il tuo nome, Eppure sentire, Gli ostacoli del cuore, Qualcosa che non c’è per citarne alcuni. Com’è giusto che sia, i suoi fan non vedono l’ora di poter assistere ad un suo concerto live: dopo due anni difficili in cui ci è stata tolta la gioia di poter assistere ad esibizioni dal vivo dei nostri idoli, ora finalmente stiamo tornando lentamente alla normalità e lo possiamo vedere dai primi concerti annunciati per quest’anno. Certo, da una parte nomi come Tiziano Ferro o Avril Lavigne hanno deciso di aspettare ancora un anno prima di tornare sul palco, ma dall’altra parte troviamo cantanti pronti a mettersi in gioco ed esibirsi live, ovviamente nel rispetto delle normative anti – covid e facendo il possibile per evitare ulteriori contagi.

Elisa protagonista dell’Heroes Festival

La città di Verona sarà animata dall’evento Heroes Festival che andrà in scena dal 28 al 31 maggio portando nella città veneta concerti, iniziative e convegni. Il direttore artistico dell’evento sarà proprio Elisa: una notizia che ha entusiasmato i suoi fan poiché si tratta di un importante traguardo raggiunto dalla cantante. Ma le belle notizie non sono finite. Elisa non sarà solo il direttore artistico, ma ha annunciato tramite i suoi profili social che lei stessa si esibirà in ben tre date all’Arena di Verona che, per l’occasione, sarà allestita come un giardino della musica. Le date del Back To The Future Live saranno precisamente il 28, il 30 ed il 31 maggio ed il tour sarà proprio all’insegna della sostenibilità. A tenerle compagnia sul palco ci saranno amici e colleghi con i quali Elisa condivide la necessità di tutelare il nostro pianeta e fare il possibile per riuscirci. Ci sarà, così, la possibilità di ascoltare anche i brani contenuti nel nuovo doppio album dal titolo Ritorno al futuro \ Back to the future uscito lo scorso 18 febbraio.

I biglietti sono disponibili da oggi per gli iscritti al fan club della cantante, altrimenti sarà necessario aspettare le 12.00 di domani. Maggiori dettagli saranno annunciati il 22 aprile quando l’Heroes Festival 2022 sarà presentato ufficialmente in occasione dell’Earth Day, ovvero la giornata mondiale della terra. Ovviamente, Elisa è felice di questa possibilità ed afferma che:

“Il mondo ci chiede di essere green: tutti noi dobbiamo fare la scelta giusta. Insieme dobbiamo contribuire a salvare la nostra casa, per garantire un futuro alle prossime generazioni”.

E tu parteciperai all’Heroes Festival di Verona? Assisterai ad uno dei live di Elisa all’Arena? Ti aspettiamo nei commenti!