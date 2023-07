Appena clicchiamo play su Hijack – Sette ore in alta quota scopriamo che una banda misteriosa ha deciso di dirottare un aereo durante un volo di 7 ore da Dubai a Londra per… ragioni sconosciute. Tra i centinaia di passeggeri a bordo c’è l’abile negoziatore Sam Nelson (Idris Elba), che cerca di mantenere un certo controllo sulla situazione, mentre a terra, controllori del traffico aereo, esperti di antiterrorismo e politici discutono sulle azioni da intraprendere.

Idris Elba, con il suo carisma, potrebbe probabilmente persuadere chiunque a fare qualsiasi cosa, quindi è perfetto per il ruolo del brillante negoziatore d’affari Sam Nelson in questo thriller adrenalinico e di alta qualità ambientato su un aereo in pericolo. Fin dal primo sguardo, vediamo il suo personaggio super concentrato, che irradia calma e determinazione mentre cammina sul tapis roulant dell’aeroporto di Dubai inviando un messaggio alla sua ex moglie Marsha (Christine Adams) per dirle che sta tornando a Londra per vederla. Da quel momento, siamo completamente presi dal suo personaggio. Quest’uomo è così affascinante, calmo e composto che sembra quasi inevitabile che alla fine ci sarà un colpo di scena che rivelerà che è, in effetti, una sorta di… Ma no, è davvero solo uno di quei manager che facilitano le fusioni aziendali.

La sua abilità di mantenere la calma sotto pressione viene messa alla prova qui, e non solo dall’uomo snob che siede accanto a lui in Business Class, ma principalmente dalla banda di dirottatori guidata dallo spigoloso Stuart Atterton, interpretato da Neil Maskell. Maskell è un maestro nel ritrarre personaggi che potrebbero esplodere in qualsiasi momento, come sapranno tutti coloro che hanno visto la sua indimenticabile interpretazione del personaggio Pietre nella serie Utopia, e qui è una presenza straordinariamente inquietante nell’ambiente claustrofobico dell’aereo Kingdom. Con le sue motivazioni lasciate volutamente oscure all’inizio, gli scontri tra lui e la figura di guida autoproclamata dei passeggeri di Elba sono incredibilmente tesi, mentre Nelson cerca di superare in astuzia il desperado armato.

Il duello intellettuale tra questi due protagonisti sarebbe probabilmente abbastanza per sostenere una serie di sette episodi che si svolge (più o meno) in tempo reale, ma la presenza di numerosi personaggi secondari interessanti contribuisce a mantenere l’azione fluida e coinvolgente. Seguendo la tradizione di molti film thriller ambientati su aerei, veniamo introdotti a una serie di passeggeri, circa 200, sfortunati abbastanza da trovarsi a bordo del volo destinato al disastro, così come al malcapitato equipaggio, guidato da un comandante lontano dall’essere perfetto (Ben Miles). L’azione si interrompe periodicamente per spostarsi a terra, dove un competente controllore del traffico aereo (Eve Myles) cerca di far comprendere ai suoi colleghi la gravità della situazione, e l’ufficiale antiterrorismo Zahra (Archie Panjabi) deve consigliare politici e funzionari pubblici sul difficile dilemma se permettere o meno una potenziale strage di passeggeri.

I co-creatori Jim Field Smith e George Kay, che hanno collaborato alla sofisticata serie Netflix Criminal, gestiscono con maestria tutti questi personaggi e ambientazioni, nonché la trama in tempo reale e i complessi intrecci della storia. Siamo talmente coinvolti dall’intensità del dramma, che i rari momenti in cui la credibilità viene messa alla prova non riescono mai a distoglierci veramente dalla storia. E mai la frase “prepararsi all’atterraggio” è sembrata così appropriata.

Ovviamente, “Hijack – Sette ore in alta quota” non è senza difetti. Altrimenti avrei dato 9 o 10 anziché 7. L’ex moglie e il figlio di Sam entrano ed escono dalla trama ma non aggiungono molto alla storia, a parte dire ai funzionari che qualcosa non va nel volo in cui si trova il loro parente.

Ci sono alcuni momenti in cui la trama appare piuttosto illogica, in particolare la reazione del governo al dirottamento, che varia tra il confuso e l’assolutamente insensato. Le ragioni dei dirottatori sono incomprensibili e la scoperta dei veri cattivi che stanno dietro l’intera operazione risulta essere una delusione.

Tuttavia, questi momenti di delusione sono intervallati da scene di intensa tensione. Quando l’inquadratura ritorna sull’aereo, l’atmosfera claustrofobica e tesa avvolge lo spettatore. Ogni decisione potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Attualmente, molte serie televisive sono troppo lunghe, troppo serie, troppo complesse e eccessivamente tediose. “Hijack – Sette ore in alta quota” è esattamente ciò che dovrebbe essere, né più né meno. Cattura la tua attenzione. Anzi… la dirotta.

E tu hai visto Hijack – Sette ore in alta quota? Che ne pensi? Dì la tua nei commenti.