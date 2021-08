L’estate 2021 è quasi giunta al termine ma ha portato con se tantissimi brani indimenticabili: da Mille, una hit cantata inaspettatamente da tre grandi della musica Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, a pezzi su cui è impossibile stare fermi come Bad Habits che ha segnato il ritorno di Ed Sheeran o ancora Girls from Rio della bellissima Anitta.

Ma oltre ad essere hit estive che ci hanno tenuto compagnia segnando i momenti sulle nostre spiagge e durante le serate con gli amici, questi pezzi hanno anche qualcos’altro in comune: i loro bellissimi video ufficiali! Tra colori sgargianti, ballerini, coreografie mozzafiato e tramonti sul mare, i video di queste hit ci hanno lasciato senza fiato.

Siete pronti? E allora scopriamo quali sono i video più belli dell’estate 2021!

01 di 18 “Mille” di Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro Colori, piume, brillantini e lusso: questi sono solo alcuni degli elementi chiave di una delle hit estive che hanno fatto più successo quest’anno. Naturalmente parliamo di “Mille”, di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, una canzone che ha segnato un momento storico che non dimenticheremo molto facilmente unendo diverse generazioni attraverso un unico valore speciale, la musica.

02 di 18 “Stay” di Justin Bieber feat. The Kid Laroy Diretto da Colin Tilley, una menzione speciale va al video di “Stay“, hit di Kid Laroi e Justin Bieber, che coglie molto bene e fa trasparire la giovane età dei due interpreti che cantano di un amore in crisi.

03 di 18 “We are the People” di Martin Garrix feat. Bono & The Edge Non per niente è diventata la canzone ufficiale degli Europei 2020, che tra le altre cose ci ha anche visti vincitori: “We are the people” è un bellissimo alla diversità, all’amore per lo sport che non deve dividere ma deve unire tutti dentro un unico stadio.

04 di 18 “Bad Habits” di Ed Sheeran Ed Sheeran è tornato con il suo primo singolo estratto dal suo prossimo Album “=” e l’ho fatto in grande stile: si è travestito infatti da vampiro per la sua hit Bad Habits, in cui con i suoi straordinari poteri magici gira per la città per portare terrore.

05 di 18 “Butter” dei BTS Non possiamo che non citare una delle hit che quest’estate ha fatto più parlare di sè (più di 10 settimane di fila in cima alla Hot Billboard 100 accanto ai più grandi della musica) e cioè “Butter” dei BTS. I sette cantanti di origine coreana hanno spiegato che la canzone voleva essere leggera e perfetta per l’estate oltre che un regalo ai fan. Il video riesce benissimo quest’intento con colori sgargianti e bellissime coreografie che sono un po’ la loro firma.

06 di 18 “Movimento Lento” di Annalisa feat. Federico Rossi La bellissima Annalisa si cimenta in una coreografia sensuale insieme ad alcune ballerine e il suo compagno in quest’avventura Federico Rossi in “Movimento lento“: un video estremamente semplice che ricorda altri tempi e si accompagna perfettamente al ritmo latino e caliente di questa hitestiva, forse tra le più riuscite di quest’anno.

07 di 18 “I wanna be your Slave” dei Maneskin Un video che rappresenta tutto ciò che vogliono essere i Maneskin: innovativi, trasgressivi e piacevolmente innovativi. Nella loro bellissima “I wanna be your slave” vediamo i membri nel loro essere un po’ fuori le righe, che è quello che più amiamo di loro!

08 di 18 “Permission to Dance” dei BTS Non potevamo non lasciarvi una seconda canzone dei BTS uscita quest’estate forse un po’ meno conosciuta ma con un video dal significato molto importante: “Permission to dance”, tra l’altro scritta da niente poco di meno che Ed Sheeran che ha “donato” questa canzone alla band coreana con l’augurio che portassero l’importante messaggio su larga scala. In “Permission to dance” i BTS ci esortano a lasciarci alle spalle i brutti momenti legati alla pandemia e “ballare senza pensieri”, metafora che vuole spingerci a riprendere in mano le nostre vite facendo ogni giorno ciò che ci rende felici. Non potrete fare a meno di voler imparare la coreografia ufficiale, per la quale è anche nata una simpaticissima challenge!

09 di 18 “Higher Power” dei Coldplay Un film di Dave Meyers, così si è introdotti al video di “Higher Power”, una delle canzoni più ascoltate dell’estate 2021. Siamo trasportati in uno scenario post-apocalittico mentre accompagniamo Chris Martin in un mondo fatto di tecnologie, robot e intelligenza artificiale. Trucco ed effetti speciali rendono il video estremamente impattante, non può passare inosservato!

10 di 18 “Kiss me more” di Doja Cat feat. SZA Un video tutto rosa per le nostre Doja Cat e SZA, che nella loro “Kiss me more” si trasformano in bellissime dee e indossano lunghi vestiti di raso, pienamente nel loro stile.

11 di 18 “Leave the Door Open” di Bruno Mars, Silk Sonic, Anderson Paak Un video dal sapore vintage ed estremamente semplice quello di “Leave the door open“, bellissimo brano che ha segnato una delle collaborazioni più riuscite degli ultimi tempi.

12 di 18 “Klan” di Mahmood Un sound e beat unici per uno degli artisti italiani più iconici e interessanti del momento, e lo dimostra non solo con le parole ma anche con i fatti – o per meglio dire, i video! “Klan” di Mahmood si aggiudica senza dubbio un posto in questa lista, un video caldo dalla forza estetica intramontabile, in cui le trascinanti coreografie sono state curate da Carlos Diaz Gandia.

13 di 18 “Montero” (Call me by your name) di Lil Nas X Un viaggio tra paradiso e inferno con il nostro Lil Nas, che con “Montero” ci porta attraverso mondi colorati strappandoci anche un sorriso. Un video ben studiato e che ricorderemo soprattutto per i costumi!

14 di 18 “Makumba” di Noemi feat. Carl Brave Il video di “Makumba” è estremamente semplice, ma proprio con la sua semplicità ci ha conquistato, mentre vediamo Noemi e Carl Brave passare giorni estivi con il tagliaerba, mentre vanno fare aperitivi e in spiaggia. Tutto quello che rappresentano le nostre estati…makumbe comprese!

15 di 18 “Run” dei One Republic Neanche gli Imagine Dragons con la loro “Run” passano inosservati: seguiamo il frontman Dan Reynolds mentre corre in un set cinematografico circondato da luci, attori e controfigure e ripercorre la storia di alcuni tra i film che hanno fatto la storia. Davvero originale!

16 di 18 “Love Again” di Dua Lipa Non poteva poi di certo mancare Dua Lipa con la sua “Love Again”: in questa hit in cui ci ha riportato anche un po’ nel passato si trasforma in una bellissima ballerina country, mostrandoci quanto nel tempo sia anche migliorata con le sue mosse di danza. E brava Dua Lipa!

17 di 18 “Girl from Rio” di Anitta feat. DaBaby Un pezzo leggero che tutti abbiamo canticchiato almeno una volta: “Girl from Rio” di Anitta quest’estate ci è entrato nel cuore, così come la voce di questa giovane cantante talentuosa!