Karol G ha rivelato che il suo nuovo album, KG0516 , uscirà il 25 marzo 2021.

La star del reggaeton ha annunciato l’LP attraverso un teaser molto divertente in cui interpreta contemporaneamente un assistente di volo anni ’70, un passeggero e un pilota.

KG0516 sarà il terzo album di Karol G e seguirà Ocean del 2019. Il nuovo album includerà anche i suoi singoli recenti “Bichota“, “Location” con Anuel AA e J Balvin, “Ay, Dios Mío!” e il famosissimo “Tusa” con Nicki Minaj. Ha eseguito quest’ultima traccia lo scorso autunno ai Latin Grammy, dove ha ricevuto quattro nomination tra cui l’ambita Song of the Year.

Il mese scorso, Karol G ha parlato del motivo per cui Rihanna è la sua musa ispiratrice. “In questo settore, è davvero facile perdersi”, ha detto. “Mentre cerchi di adattarti, puoi dimenticare chi sei e cercare di accontentare altre persone. Mi piace [Rihanna] per la sua personalità, per ciò che le piace. Ti ispira a sentirti bene senza preoccuparti di ciò che dicono le persone che stanno intorno a te.”