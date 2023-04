Si avvicina a grandi passi il 24 maggio, giorno atteso con ansia perché è il giorno in cui farà il suo debutto il live action de La Sirenetta. Fin da quando è stato annunciato questo nuovo lavoro ha portato con sé curiosità, ma non sono mancate le critiche.

Come sappiamo, ormai è sempre più di moda portare in auge di nuovo titoli del passato per farli rivivere ai nostalgici, ma anche per farli conoscere alle nuove generazioni. Per questo motivo si è deciso di fare lo stesso anche per La Sirenetta, ovviamente non portando di nuovo in scena il cartone, ma un live action con attori in carne ed ossa. Probabilmente è stato proprio questo a destabilizzare, inizialmente, i fan del cartone che erano abituati ad Ariel, una sirenetta con la carnagione chiara e lunghi capelli rossi. Mentre ora questo ruolo, nel live action, sarà interpretato da Halle Bailey, attrice di Atlanta classe 2000 ed una bellissima ragazza di colore. Ormai il tempo delle critiche è passato ed anche esse si sono esaurite. In un secondo momento, però, sono giunte ulteriori critiche quando si è venuti a conoscenza del fatto che, nel live action, Ariel abbandonerà il padre ed il mondo sottomarino non per amore, ma per se stessa: una donna che lotta per emanciparsi e che vuole essere la protagonista di cambiamenti, senza la necessità di avere al suo fianco per forza un uomo. Senza dubbio il live action ha già fatto parlare molto, ma adesso si aspetta la sua messa in onda per vedere quela sarà il riscontro da parte del pubblico e della critica, ma soprattutto per vedere se i risultati ottenuti potranno portare ad un sequel del live action o meno. A tal proposito, infatti, il regista Rob Marshall ha rivelato che se la sua La Sirenetta avrà successo ai box office potrebbe prendere in seria considerazione la produzione di un sequel. Queste le sue parole durante un’intervista con Total Film:

“So che ci sono stati prequel e sequel del film. Quei progetti destinati direttamente al mercato homevideo. Si tratta di una storia classica che ha molti personaggi e tante storie interessati. Penso sia giusta per certe cose, ma bisogna vedere che risultati avrà il film. Penso ci sia sempre l’opportunità di trovare delle storie potenziali all’interno di altre storie. Quella è sempre una cosa meravigliosa”.

Ariel ed Eric nel film originale. Nel “Live Action”, saranno sostituiti da Halle Bailey

D’altronde anche il film animato La Sirenetta ha avuto il suo sequel negli anni duemila con La Sirenetta 2 – Ritorno agli abissi dove ci veniva raccontata la storia d’amore tra Ariel ed Eric a distanza di 12 anni. Poi, nel 2008, è stata la volta del prequel La Sirenetta – Quando tutto ebbe inizio dove vediamo la giovane Ariel già andare contro il padre, Re Tritone, dopo che quest’ultimo ha vietato la musica nel regno in segno di lutto dopo la morte della moglie. Quindi sicuramente gli spunti per un sequel non mancherebbero: potremmo vedere come prosegue la storia d’amore di Ariel oppure vedere la donna che è diventata, ma al tempo stesso ci si potrebbe concentrare anche su Re Tritone ed il suo regno senza la figlia lasciando spazio alla fantasia, ma prima sarà necessario vedere se il live action avrà il successo che si spera. I presupposti ci sono tutti, inoltre è da mesi che se ne parla e La Sirenetta sarà l’apri pista di altri live action che arriveranno successivamente tipo quello de Gli Aristogatti, Peter Pan & Wendy o di Oceania quindi sarà importante vedere cosa ne penseranno i telespettatori. Se tutto, però, andrà per il verso giusto prepariamoci al sequel del tanto discusso live action e viene spontaneo pensare che Halle Bailey sarà sempre la protagonista perchè, nonostante le critiche, ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo.

E tu cosa ne pensi del live action de La Sirenetta in arrivo? Ti piacerebbe se ci fosse anche un sequel? Ti aspettiamo nei commenti!