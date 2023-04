Ormai non ci stancheremo mai di ripeterlo: quello che stiamo vivendo è un periodo in cui i live action ed i reboot sono i veri protagonisti. Se da una parte i reboot stanno diventando sempre più importanti perché danno la possibilità alle nuove generazioni di conoscere titoli di successo del passato, dall’altra parte non sono da meno i live action che rendono “reali” i cartoni animati che hanno accompagnato la nostra infanzia

A breve arriverà sul piccolo schermo il live action de La Sirenetta (dopo le innumerevoli polemiche sorte, tra cui l’ultima la decisione di Ariel di abbandonare il mondo sottomarino non per amore, ma per se stessa a differenza del cartone), poi sarà la volta di Oceania e de Gli Aristogatti attesi con ansia dal pubblico. Ma la lista dei titoli pronti a diventare live action continua ad allungarsi ed oggi dà il benvenuto ad una new entry che risponde al nome di Peter Pan. Il remake in live action di Peter Pan & Wendy, infatti, arriverà a breve ed è atteso per la fine di questo mese, precisamente per venerdì 28 aprile, sulla piattaforma Disney + che si conferma la piattaforma preferita per riportare in auge questi titoli. Pronti per rivedere Peter Pan, Wendy, Capitan Uncino e Trilli? Nel frattempo è stato reso noto il trailer ufficiale ed inedito del live action: inedito perché non tutto sarà uguale a quello che già conosciamo della storia. È sufficiente pensare che vedremo, per la prima volta, Peter Pan sfidare a duello Capitan Uncino.

Peter Pan & Wendy, il live action targato Disney

Dopo Lilli e il Vagabondo, è la volta di Peter Pan & Wendy che approderà direttamente in streaming senza passare dalle sale cinematografiche: una decisione che piace al pubblico perché così il titolo è facilmente fruibile in ogni momento della giornata, ma piace anche alla piattaforma perché ottiene nuovi abbonati e può concorrere con i diretti avversari quali Netflix ed Amazon Prime Video. Ovviamente la storia di base del live action di Peter Pan sarà la stessa con la quale siamo cresciuti, ovvero il magico incontro tra Wendy (una giovane ragazzina che ha paura a lasciare la casa dove è cresciuta) e Peter Pan (il bambino che non voleva crescere) insieme a Gianni e Michele (i fratellini di Wendy), a Trilli ed a Campanellino fino al loro arrivo sull’Isola che non c’è dove ci saranno gli incontri con i bambini sperduti, il Mozzo Spugna e Capitan Uncino. La regia sarà affidata a David Lowery, mentre il cast è di tutto rispetto con Jude Law che vestirà i panni di Capitan Uncino, mentre Peter Pan sarà il giovane Alexander Molony.

Ever Anderson (nota ai più per essere la figlia dell’attrice Milla Jovovich e del regista Paul Anderson) sarà Wendy, mentre Yara Shadidi sarà Campanellino. Ed anche in questo caso, proprio sulla falsa riga del live action de La Sirenetta, non sono mancate le scelte per la decisione di affidare ad un’attrice di colore di origine afroamericana ed iraniana il ruolo di Campanellino. Come sappiamo, l’obiettivo dei live action è quello di modificare i classici ruoli per adattarli alla nostra società contemporanea, ma questa scelta non è apprezzata da tutti e così come si è andati contro Halle Bailey scelta per vestire i panni di Ariel, la stessa sorte è toccata a Yara Shadidi e la sua nuova versione di Campanellino.

