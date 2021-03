“Ognuno di noi può aiutare a fermare la pandemia vaccinandosi”, dice Cyrus in una dichiarazione scritta all’interno del video di Angels Like You.

Il mese scorso, Miley Cyrus ha cantato in un concerto speciale come parte dell’evento Super Bowl a Tampa Bay, in Florida. L’evento è stato uno dei primi concerti dal vivo dall’inizio della pandemia Covid-19, organizzato per un pubblico di operatori sanitari vaccinati.

Oggi Cyrus ha pubblicato il suo video musicale per “Angels Like You”, che è stato girato durante e intorno al concerto del Super Bowl, e presenta la cantante mentre si esibisce sul palco indossando la sua maglia da football nera e rosa.

Cyrus ha scritto in una dichiarazione alla fine del video:

“Non vediamo l’ora di ritrovarci di nuovo insieme e questo può accadere prima di quanto crediamo grazie ai vaccini, ora sempre più disponibili. Ognuno di noi può aiutare a fermare la pandemia vaccinandosi. Insieme possiamo rendere di nuovo realtà l’esperienza della musica dal vivo”.

“Angels Like You” è incluso sull’ultimo album di Cyrus, Plastic Hearts, uscito lo scorso novembre. Se non lo hai già acquistato, rimedia subito.