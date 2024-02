Nei giorni scorsi ho voluto provare la Pasticceria Gioia del Gran Meliá. Il Gran Meliá è un brand di lusso e, per questo motivo, mi aspettavo di trovare dei prezzi da locale di lusso.

Situato nei pressi di luoghi emblematici come il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele e il distretto della moda, l’hotel rappresenta un punto d’incontro tra il ricco patrimonio storico di Milano e le sue dinamiche future. Palazzo Cordusio presenta 5 esperienze gastronomiche tra cui: un ristorante di cucina asiatica, una pasticceria che è la Pasticceria Gioia, un terrazzo con vista che serve piatti della tradizione italiana, e un bar elegante. Diciamo che ci sono tanti posti in cui mangiare in questo palazzo.

La Pasticceria è piccolina ma arredata abbastanza finemente. All’ingresso è possibile vedere la vetrina dei dolci con i cubi – ho ordinato quello alla nocciola -, maritozzi, cheesecake ecc. Poi nell’altro lato della vetrina, fronte bancone caffetteria, sono presenti i croissant ed è possibile scegliere una farcitura a scelta, cosa che apprezzo molto. Seduto al tavolo arriva il cameriere che prende l’ordinazione. Ho trovato il personale molto preparato e disponibile, un buon servizio. Sono riuscito anche a tagliare il cubo alla nocciola perché altrimenti risultava un po’ scomodo da mangiare. Ma ecco il video della mia colazione nella pasticceria Gioia a Milano:

Non sembra male vero? Effettivamente il cubo alla nocciola era molto buono. Bella l’alveolatura dell’impasto. Devo dire che preferisco ancora il croissant ma questo ibrido non mi dispiace comunque. Per chi non lo sapesse, il cubo è stato inventato da un pasticcere svedese che di nome fa Bedros Kabranian. Questa brioche l’ha chiamata Crube, unione dei nomi cube e croissant. Deve risultare croccante all’esterno e morbido dentro. Rispetto al croissant diciamo che la parte croccante del cubo è più intensa. Anche il cubo che ho mangiato alla Pasticceria Gioia era morbido dentro e croccante fuori. Poi la crema alla nocciola ci stava alla grande. Una realizzazione che ho apprezzato. Il cappuccino di soia normalissimo. Il problema è che il prezzo del cappuccino di soia con caffè decaffeinato è molto maggiore rispetto al cubo. Probabilmente per alzare i prezzi generali hanno deciso di aumentare il prezzo del cappuccino nel menù. Magari avrei alzato un prezzo di coperto – perché alla fine paghi la location – e ridotto quello del cappuccino. Poi nel menù è possibile scegliere anche Speciality Coffee ma dalle 10:30 alle 19:00. A parte questa scelta ho trovato effettivamente buona la colazione in questa nuova Pasticceria a Milano.

E tu hai provato la Pasticceria Gioia? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti.