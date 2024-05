Oggi ho fatto un salto al caffè Rivoire a Milano, precisamente nel nuovo locale aperto in Piazza Oberdan, a due passi da Porta Venezia. Questo caffè è una vera istituzione a Firenze. Prima di provarlo ho pensato tra me: ma mi convincerà come quello del capoluogo Toscano? Te lo dirò nelle prossime righe di questa recensione.

Ma perché è così famoso questo caffè Rivoire? Qual è la sua storia?

La cioccolateria Rivoire ha radici profonde nella storia italiana, avendo iniziato il suo percorso a Torino, un luogo già rinomato per le sue delizie al cioccolato. Fondata da Enrico Rivoire, un artigiano che ha elevato la cioccolata a vera arte, il negozio divenne rapidamente il preferito della famiglia reale Savoia. Con il trasloco dei reali a Firenze, Enrico non perse tempo e aprì un nuovo spazio nel 1872, giusto a due passi da Palazzo Vecchio.

Qui, inaugurò la sua innovativa “fabbrica di cioccolato a vapore”. Questa mossa non solo gli permetteva di produrre cioccolato di alta qualità ma anche di inserirsi perfettamente nel tessuto culturale e sociale fiorentino. Rivoire si trasformò in un luogo d’incontro per chiunque cercasse un’esperienza che andasse oltre il semplice assaggio di cioccolato, offrendo un tuffo nell’eleganza dei caffè ottocenteschi.

Ancora oggi, visitare Rivoire significa immergersi in una storia di eccellenza e tradizione che continua a vivere attraverso ogni cioccolatino e ogni tazza di cioccolata calda servita nel luogo. Con più di un secolo e mezzo di attività, Rivoire è più che un caffè: è un pezzo di storia italiana, un ambasciatore di gusto che celebra la dolcezza e l’arte del bel paese.

Ora hai capito che una tale storia meritava di essere raccontata.

Appena entrato, l’eleganza e lo sfarzo del locale mi hanno immediatamente colpito. L’atmosfera raffinata, con arredi curati e un’accoglienza calda, prometteva un’esperienza gastronomica di alto livello.

Per iniziare, ho ordinato un piatto che mi intrigava particolarmente: uovo poché su pane tostato con hummus di ceci e pomodori confit. Una combinazione di sapori ben bilanciata, dove la cremosità dell’hummus si sposava perfettamente con la dolcezza dei pomodori e la delicatezza dell’uovo poché, cucinato alla perfezione. La prova della cottura dell’uovo largamente superata. Ogni boccone era un piacere, e non ho potuto fare a meno di apprezzare come la semplicità degli ingredienti fosse elevata da una preparazione impeccabile.

Per accompagnare il pasto, ho scelto una spremuta d’arancia fresca, vibrante e rigenerante, che ha aggiunto un tocco di freschezza alla mia colazione, lasciandomi pienamente soddisfatto.

Al Rivoire di Milano, il servizio è impeccabile. I camerieri sono estremamente cortesi e attenti, anticipando le mie esigenze con un sorriso. L’atmosfera raffinata del locale è ulteriormente valorizzata dalla professionalità del personale, che ha reso la mia visita un’esperienza piacevole.

Non ho resistito alla tentazione di portare con me a casa un po’ della dolcezza di Rivoire. Ho optato per una selezione da asporto che includeva una brioche con crema al mascarpone, alcuni mignon e due macaron. La brioche era ben profumata e bilanciata, i mignon deliziosamente invitanti. I macaron invece non hanno raggiunto le mie aspettative: sebbene presentati bene, mancavano di quel certo equilibrio tra croccantezza esterna e morbidezza interna che caratterizza i migliori esemplari di questa prelibatezza francese.

Venendo al conto, la colazione mi è costata 18 euro, un prezzo che riflette la qualità e l’ambientazione. Il cibo da asporto ha aggiunto 15 euro circa al totale, confermando che Rivoire è un locale che punta su un target di clientela che non si fa problemi a spendere un po’ di più per un’esperienza gastronomica superiore.

Concludendo questa recensione, Rivoire Milano mantiene l’eleganza e la qualità che hanno reso famoso il suo omologo fiorentino, offrendo un’esperienza culinaria che, nonostante il piccolo passo falso con i macaron, lascia un’impressione decisamente positiva. Se il budget non è un problema, è certamente un luogo da provare per chi cerca un angolo di raffinatezza nel cuore di Milano.

E tu hai già provato Rivoire? Dì la tua nei commenti.