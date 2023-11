Eccoci qui per una nuova colazione in quel di Milano.

Due orette fa circa ho provato quella di Dolzeto, che è un locale che ha aperto di recente in zona Zara, molto vicino alla metro gialla di Milano. Si trova precisamente in Via Francesco Arese 19. Com’è il locale? Molto carino, mi piace il contrasto tra il marrone e il blu che viene richiamato anche nelle tazzine, fazzoletti ecc, segno di cura dei particolari. La sala interna non è molto ampia ma il locale mette a disposizione un ampio dehors, il che preannuncia tanti coperti quando le temperature si alzeranno nei mesi più caldi. Probabilmente in questo periodo sarà dura trovare posto a sedere, soprattutto perché le persone inizieranno a visitare sempre di più il posto, anche grazie alle recensioni positive come questa. Si, mi sono trovato bene da Dolzeto e presto parlerò dei dolci.

Ma prima: qual è il significato di Dolzeto? In dialetto veneto significa dolcetto. La persona che l’ha fondato si chiama Sandra Tasca, che non è nuova in fatto di aperture ottime a Milano. Avevo provato il suo Tàscaro e mi era piaciuto. La Tasca ha voluto portare anche la tradizione veneta in fatto di dolci a Milano. Infatti da Dolzeto si ha la possibilità di mangiare il pandoro tutto l’anno e poi a carnevale sicuramente arriveranno le fritoe veneziane, che è sempre un dolce tipico Veneto. Prossimamente comprerò di sicuro il loro Pandoro, dato che lo preferisco al panettone 😀 Da quello che ho letto il pandoro si può mangiare anche in versione salata, accompagnato con l’asiago e altri cibi della tradizione veneta.

Diciamo che i lievitati sono il punto forte di Dolzeto. Per la mia colazione ho deciso di ordinare una brioche – farcita al momento – con crema pasticcera, una sfoglia con il pompelmo e poi il classico cappuccino così da vedere come si comporta il locale nella classica colazione italiana.

Qui sotto il video della mia colazione da Dolzeto, preso dal mio profilo TikTok:

https://www.tiktok.com/@ale_wonder/video/7305695493353442592?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7303480928306611744

Che ne pensate? Vi solletica l’idea di provare questo posto per la vostra prossima colazione a Milano? Fatemelo sapere nei commenti.

Parlando di commenti, la brioche è davvero, davvero buona. Dopotutto – e come si può vedere dal video – il locale ha un laboratorio a vista che sforna lievitati a ripetizione. L’ho trovata molto leggera e la crema davvero delicata. Tornerei in questo posto solo per la brioche. La sfoglia al pompelmo l’ho trovata buona ma è un lievitato più azzardato. L’acidità del pompelmo è molto forte e potrebbe coprire gli altri sapori. Tutto sommato mi è piaciuta perché sono un fan del pompelmo, anche se l’ho trovata difficile da mangiare con le mani 😀 Cappuccino ok. L’ho bevuto senza zucchero e il caffè di accompagnamento al latte era ben calibrato.

Parlando di prezzo, questa colazione mi è costata 6 Euro. Quindi ho pagato ogni cibo 2 Euro. Prezzo molto buono considerata la qualità dei prodotti. Per quanto riguarda il servizio, la ragazza dietro al bancone è molto gentile e carina, ti accompagna bene nella scelta dei prodotti. Il cappuccino da lei preparato mi è piaciuto. Quindi promossa.

Tirando le somme… il mio giudizio su Dolzeto è positivo. Se vi trovate in zona Zara per fare colazione provatelo, sono sicuro che non vi deluderà.

Vi ricordo che le mie recensioni sono totalmente indipendenti. Non sono stato pagato per provare il locale. Molti altri giudicano i ristoranti ecc… previo accordo pubblicitario. Nel mio caso non succede anche per fornire un giudizio imparziale ai lettori. Addirittura mi piace provare i locali a sorpresa, magari nel weekend dove devono gestire più coperti.