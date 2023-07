Se c’è una cosa che faccio nella mia vita, è quella di stilare lunghe liste di posti da provare almeno una volta nella vita. Amo il buon cibo, ma ancora di più amo coniugare la possibilità di godermi del buon cibo accompagnato da una location unica. È il caso di The Dome, il ristorante e rooftop bar che sorge proprio nel cuore di Milano. Un posto che avevo in lista da tanto tempo e che finalmente ho potuto provare, vi anticipo già che non mi ha delusa.

La cosa che mi ha colpito maggiormente di questo posto è la possibilità di fare una buona colazione in un ambiente tranquillo (credetemi, non sembra di trovarsi in pieno centro), ma al tempo stesso un ambiente meraviglioso con una vista unica sul Duomo e sulla sua piazza. Ma come si raggiunge il The Dome? È presto detto: la metro più vicina è, ovviamente, quella di Duomo quindi linea gialla o linea rossa. 180 metri vi separano dalla vostra destinazione finale, quindi non dovrete neanche camminare molto. Se invece volete raggiungerlo in macchina, vi consiglio di parcheggiare all’autosilo Diaz a 230 metri dal The Dome a prezzi davvero nella norma considerando che ci permette di lasciare la nostra macchina a pochi metri dal cuore pulsante di Milano.

Come si presenta il The Dome?

Al settimo piano di un palazzo storico in pieno centro di Milano, si trova il rooftop e restaurant bar del The Dome. Una terrazza panoramica nata per essere un vero e proprio garden urban. Vi consiglio di prenotare perché il The Dome è spesso pieno, soprattutto nell’orario di colazione. Senza dubbio, ciò che attira l’attenzione è la vista meravigliosa su Piazza Duomo e dintorni. Magari non appena vi sedete non ci fate caso, ma c’è una terrazza pronta ad ospitarvi per regalarvi questa vista da sogno.

Al The Dome il servizio è al tavolo ed avrete a disposizione un menu consultabile tramite qr code ed efficienti camerieri che arriveranno subito a prendere le vostre ordinazioni. I tempi di attesa variano a seconda di quanta gente è presente nel locale, ma non capita mai di aspettare troppo ed è una delle cose che mi ha colpito maggiormente.

Ma ora passiamo alla parte più golosa del The Dome, ovvero la colazione. Avrete a disposizione un menu davvero vario per tutti i gusti sia per chi vuole mantenersi leggero sia per chi vuole concedersi un peccato di gola. Io ho scelto la loro pancake experience, ovvero pancake accompagnati da nutella, cioccolato, sciroppo d’acero, frutti rossi e banana: molto buoni e morbidi, ho sempre fatto fatica a trovare pancake fatti bene ed infatti ero un po’ scettica anche questa volta, ma mi sono dovuta ricredere.

E poi il pezzo forte del menu, il Cappuccino The Dome, ovvero il loro famoso cappuccino con foglia d’oro. La foglia d’oro si “scioglie” non appena versate il caffé nel cappuccino e potete degustarla. La qualità è molto alta ed il servizio è davvero eccellente. Il costo, invece? Ho pagato 8 euro il cappuccino The Dome e 16 euro la pancake experience. I prezzi, comunque, li potete consultare sul loro sito, almeno avete già un’idea di quello che andrete a spendere. Secondo me si tratta di un prezzo consono al servizio offerto e soprattutto la vista vale ogni centesimo speso, d’altronde non capita tutti i giorni di sorseggiare un cappuccino ammirando il Duomo dall’alto.

Quindi il voto finale per me è un 8,5. Certo, la vista fa la sua parte, ma anche il menu è degno di nota così come lo è il servizio veloce. Una delle cose che ho apprezzato maggiormente è il fatto che il personale non ti metta fretta e che, nonostante il locale sia spesso pieno, sono sempre pronti a soddisfare ogni tua richiesta. Vi lasciano il tempo per fare le foto ed i video “instagrammabili”, ma anche per godersi una lenta colazione. Non si sente quella pressione del volerti mandare via ad ogni costo non appena finisci di mangiare, cosa che invece capita in molti locali.

E tu hai già avuto modo di provare il The Dome Milano? Conoscevi questo famoso rooftop con vista su Piazza Duomo? Ti aspettiamo nei commenti e soprattutto aspettiamo la tua opinione se hai fatto colazione da loro!