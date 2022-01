Gionata Boschetti, meglio conosciuto da noi come Sfera Ebbasta, è un rapper di Sesto San Giovanni classe 1992. Nel giro di poco tempo, è diventato uno dei nomi più importanti del panorama musicale italiano grazie alla sua collaborazione con il produttore discografico Charlie Charles a cui sono seguite le uscite dei vari album del rapper e, soprattutto, l’uscita di Rockstar nel 2018 che gli ha permesso di entrare nella top 100 mondiale di Spotify diventando un volto famoso a livello internazionale.

Voce di brani di successo come Bottiglie Privè, Visiera a becco, Ricchi x sempre, Cupido, Hollywood, Mi fai impazzire in coppia con Blanco fino alla recente Solite Pare insieme a Tha Supreme e Sick Luke, siamo abituati al suo essere eccentrico nella vita professionale. Ma non è lo stesso nella sua vita privata o meglio non lo è più. È vero, in passato ha avuto molti flirt, ma ora ha messo la testa a posto. Tutto merito di Angelina Lacour, modella ed influencer argentina classe 1995. I due si sono conosciuti ad Ibiza nel giugno 2019 e non si sono mai più separati con la ragazza che lo definisce:

“Mio complice e mio migliore amico”.

In molti pensavano che tra di loro non ci fosse nulla di serio o che comunque la storia d’amore non sarebbe andata avanti nel tempo, invece si sbagliavano. Sfera Ebbasta ed Angelina hanno deciso di mettere su famiglia ed hanno dato la notizia che presto diventeranno genitori de “Il nostro gioiello più prezioso”. La modella sfoggia, nelle foto pubblicate sui social network, un pancione già evidente poiché si trova alla quattordicesima settimana, con il futuro papà che pancia la pancia mentre tiene tra le mani l’ecografia del piccolo/a. Al momento non conosciamo ancora il sesso del futuro nascituro, ma sappiamo che è il frutto del loro amore e che è atteso con ansia dai genitori e non solo. Ora anche tutti i fan di Sfera Ebbasta sono desiderosi di vedere il rapper nei panni di papà e c’è già chi lo immagina papà di una bambina con tutte le “paranoie” tipiche delle figure maschili quando la piccola inizia a crescere.

Chi è Angelina, la fidanzata di Sfera Ebbasta?

Nel frattempo, cresce la curiosità e la voglia di conoscere meglio Angelina Fiol Lacour. Come abbiamo anticipato, è una modella ed influencer dell’Argentina, nata il 31 maggio. Nel suo sangue convivono diverse culture come la spagnola, la francese ed appunto l’argentina come testimonia il suo profilo Instagram. Una bellezza da far perdere la testa con un fisico mozzafiato che l’ha portata ad essere protagonista di sfilante, shooting fotografici e testimonial di brand famosi già prima di conoscere Sfera Ebbasta. Il suo tratto distintivo è, senza dubbio, il piercing poco sopra il labbro. Sempre in giro per il mondo, fino al momento in cui ha conosciuto il rapper: dopo un anno di relazione a distanza, la decisione di trasferirsi a Milano per vivere a pieno la loro storia d’amore ed iniziare la convivenza. La sua è una famiglia molto sportiva (mamma nuotatrice e papà pugile) che le ha dato l’opportunità di allenarsi e prendersi cura del suo corpo fin dalla più tenera età. I suoi hobby? Cucinare (è molto golosa della pasta alla carbonara) ed allenarsi almeno 5 o 6 volte alla settimana poiché afferma:

“Lo sport è fondamentale per avere un benessere fisico e mentale”.

