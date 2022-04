Gli Oscar del 2022 saranno ricordati da tutti per il pugno che Will Smith ha dato a Chris Rock. Un gesto che non è piaciuto e che è stato condannato a livello mondiale. E pensare che quella serata poteva essere magica per il famoso attore che era riuscito a conquistare, per la prima volta nella sua vita professionale, la tanto ambita statuetta come migliore attore protagonista per il film King Richard – Una famiglia vincente nei panni di Richard Williams, padre delle tenniste Serena e Venus.

Invece l’attore ha rovinato tutto per proteggere la moglie Jada Pinkett Smith (che ha rotto il silenzio solo dopo giorni dall’evento) ed il suo problema di salute. Sono arrivate le scuse ufficiali, ma comunque non si può tornare indietro e cancellare il passato. Tuttavia, ora arrivano ulteriori novità e sono novità che nessuno si aspettava. Pare infatti che Will Smith e la moglie Jada Pinkett siano prossimi al divorzio. Stando ai rumors, infatti, lo scandalo dello schiaffo a Chris Rock oltre che il bando dall’Academy per dieci anni potrebbe costare all’attore anche la separazione dalla moglie. I due sono convolati a nozze il 31 dicembre 1997 (si tratta del secondo matrimonio per Smith), ma come sappiamo la loro relazione non è sempre stata del tutto rosa e fiori.

La coppia ha vissuto momenti difficili tanto che entrambi, ad un certo punto, hanno rivelato pubblicamente i rispettivi tradimenti ed hanno deciso di farsi paladini del poliamore. Sembrava che quei momenti fossero passati, soprattutto dopo il gesto di Will Smith che, nonostante tutto, aveva voluto proteggere la moglie in modo sbagliato certo, perché la violenza non è mai la soluzione. Ed invece pare che proprio quel gesto sia stato il colpo definitivo per il loro matrimonio. Una fonte anonima vicina alla coppia ha rivelato a Heat Magazine che:

Will Smith tira un pugno a Chris Rock durante gli Oscar

“Dallo scandalo degli Oscar, le tensioni tra di loro sono divenute palpabili. Ci sono stati problemi per anni, ma adesso si parlano a malapena. Se dovessero separarsi, Will ha un patrimonio da 350 milioni di dollari di cui a Jada, per le leggi della California, spetterebbe la metà. Potrebbe essere uno dei divorzi più brutti della storia dello showbiz e prolungarsi più di quello tra Angelina e Brad Pitt. Will ovviamente non vuole questo, ma c’è un limite a quello che può sopportare”.

Will Smith, qualche tempo fa, aveva rivelato che lui e la moglie Jada erano diversi sotto alcuni punti di vista come il fatto che l’attrice non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale poiché tutti i membri della sua famiglia non hanno mai avuto relazioni convenzionali e quindi è cresciuta in maniera totalmente diversa rispetto a lui.

E tu cosa ne pensi di questa situazione? Secondo te Will Smith e Jada Pinkett sono davvero vicini al divorzio? Ti aspettiamo nei commenti!