Ormai ci siamo: le riprese per la seconda stagione di Bridgerton sono in corso. Si tratta di una delle serie tv più amate di sempre (seconda solo a WandaVision) ed ora è pronta per tornare sul piccolo schermo, ma con importanti novità. È noto a tutti che Daphne Bridgerton ed il Duca di Hastings non saranno i personaggi principali del secondo capitolo poiché, seguendo i romanzi di Julia Quinn, il protagonista sarà Anthony, fratello di Daphne, che vedremo alla ricerca del vero amore e della donna con cui condividere il resto della sua vita.

Tuttavia, si sperava che la coppia formata da Daphne e da Simon avesse un ruolo marginale, ma continuasse ad essere sempre. Così non sarà o meglio sarà così, ma non totalmente poiché Daphne ci sarà, ma il Duca di Hastings non sarà presente. Una notizia che ha lasciato tutti spiazzati, lo stesso Netflix che ha offerto all’attore un cachet da capogiro (si parla di 50mila dollari a puntata) pur di farlo rimanere, ma Regé-Jean Page non ha avuto dubbi ed ha rifiutato per poter andare oltre consapevole che Bridgerton resterà sempre una bella parentesi della sua carriera, ma che ora è arrivato il momento di dedicarsi ad altro. È sufficiente pensare ai lavori che lo aspettano, nei prossimi mesi sarà protagonista dei film Dungeons&Dragons e The Gray Man. L’attore di Londra, classe 1990, durante un’intervista con Variety è tornato a parlare del suo addio all’amata serie tv ed ha affermato che:

“Lasciare Bridgerton è stato come finire il liceo: una fase della vita in cui si ha, inevitabilmente, paura dell’ignoto. “Oddio, non mi farò mai amici che siano buoni quanto quelli che ho qui”, ci si ripete. Invece, la vita va avanti e questi altri amici finisci per farteli”.

Daphne e il duca Simon in Bridgerton

Regé-Jean Page non vuole che, per tutto il resto della sua carriera, rischi di rimanere intrappolato nel ruolo del Duca di Hastings. D’altronde è un attore giovane ed ambizioso che vuole fare nuove esperienze poiché il capitolo di Simon è ormai chiuso:

“Credo che una delle cose più coraggiose che si possano fare, quando si mette in piedi un film romantico, è consentire ai propri protagonisti di vivere un lieto fine”.

D’altronde Daphne e Simon il loro lieto fine lo hanno vissuto con la nascita della figlia. Tuttavia, è lecito chiedersi come verrà spiegata l’assenza del Duca di Hastings nella seconda stagione di Bridgerton? Non ci resta che aspettare consapevoli del fatto che Regé-Jean Page ha rifiutato anche la possibilità di comparire in un breve cameo per il nuovo capitolo della serie in costume.

E tu cosa ne pensi dell’addio del Duca di Hastings a Bridgerton? Ti sarebbe piaciuto vederlo nella seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!