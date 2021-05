Bridgerton è stata una delle serie televisive più amate dell’ultimo periodo. Uscita su Netflix lo scorso dicembre, ha ottenuto ascolti da record (anche se, alla fine, è stata battuta da WandaVision su Disney+) ed ha attirato l’attenzione del pubblico grazie ad intrighi ed a storie d’amore come quella tra Daphne Bridgerton e Simon, il Duca di Hastings.

Sappiamo che sono già in corso le registrazioni della seconda stagione e che, nel frattempo, sono già state confermate la terza e la quarta stagione. Tuttavia, vi è molta delusione da parte del pubblico dal momento in cui si è saputo che il Duca di Hastings non sarebbe stato presente nel nuovo capitolo di Bridgerton. Pare che Regé-Jean Page abbia rifiutato un cachet da capogiro (pari a cinquantamila dollari a puntata) poiché interessato a dedicarsi alla sua carriera. Sarà protagonista del film Dungeons&Dragons al fianco di Chris Pine, di Michelle Rodriguez e di Justice Smith. Ma non solo, lo troveremo anche in The Gray Man insieme a Chris Evans e Ryan Gosling. Il pubblico ha cercato di fargli cambiare idea e, nelle ultime ore, si è parlato della possibilità di rivedere Simon protagonista di un cameo nella seconda stagione di Bridgerton. Ad aprire a questa possibilità è stata la produttrice della serie Shonda Rhimes che ha speso parole di stima per Regé-Jean Page:

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor in Bridgerton.

“Quando ho letto i commenti dei fan ho pensato di aver ucciso un uomo che adoravano tutti. Sono rimasta molto sorpresa dall’affetto mostrato a un personaggio che è stato presente solo in otto episodi, ma è stato bravissimo, ha interpretato il suo personaggio in maniera eccellente. Non volevo essere crudele è solo che nella seconda stagione la coppia su cui si concentra la storia è un’altra.”

Affermazioni che hanno acceso la speranza nei telespettatori che speravano di poter rivedere Simon al fianco della sua Daphne, ma per i dirigenti di Netflix il ritorno di Regé-Jean Page è molto improbabile. D’altronde, come sappiamo, Bridgerton si basa su una serie di romanzi di Julia Quinn ciascuno con protagonista un fratello diverso della famiglia Bridgerton. Nella seconda stagione Daphne (l’attrice Phoebe Dynevor che nel frattempo sarà nel film The Color Room) sarà presente, ma non avrà il ruolo principale che, invece, toccherà al fratello Anthony Bridgerton (l’attore Jonathan Bailey). Proprio Bailey promette che il suo sarà un personaggio diverso rispetto a quello che abbia conosciuto fino ad ora e che lo vedremo alle prese con la ricerca della donna con cui passare il resto della sua vita. La curiosità dei fan ora è: come verrà spiegata l’assenza del Duca di Hastings? Non ci resta che aspettare qualche mese (probabilmente Bridgerton 2 uscirà sul piccolo schermo verso la fine dell’anno) per vedere cosa succederà.

Ed a te piace Bridgerton? Ti sarebbe piaciuto assistere al ritorno del Duca di Hastings nella seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!