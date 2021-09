Ed Sheeran ha pubblicato nelle scorse ore “Shivers”, il secondo singolo ufficiale estratto dal nuovo album in arrivo ad ottobre. “Shivers” sarà disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Il brano va ad aggiungersi a “Bad Habits”, l’altro inedito del nuovo album “Equals”. Sarà infatti un grande ritorno quello del cantante di Halifax che il 29 ottobre darà il benvenuto al suo quarto disco di inediti, composto e registrato tra Londra, Los Angeles e le location svedesi. Ecco tutte le indiscrezioni sul nuovo brano in uscita.

“Shivers” parla di un invaghimento totale per una donna mozzafiato a cui il protagonista non può rinunciare per niente al mondo. I “brividi” provocati da questa sensazione fanno sì che la donna resti un desiderio quasi inarrivabile tanto da creare scompiglio nei sentimenti dell’uomo che la corteggia.

Queste le parole con cui il cantautore britannico ha commentato su Instagram l’uscita di “Shivers”:

“Quindi il mio secondo singolo ufficiale, dal mio quarto album in studio, si chiama Shivers e uscirà il 10 settembre. Ho scritto questo brano non appena il Divide Tour è finito, in una fattoria in affitto a Suffolk, dove abbiamo montato uno studio per un paio di settimane per vedere cosa sarebbe successo. È stata scritta nel corso di tre giorni, cosa per me molto diversa, ma l’ho sentita troppo speciale per pensare che stessi sbagliando. Originariamente doveva essere il primo singolo, ma non riuscivo a vedere un mondo dove Bad Habits esistesse, se non fosse uscita in estate. Shivers mi è sempre sembrata più autunnale. Spero vi piaccia, io la amo da morire. Il video è assurdo, ma lo vedrete la prossima settimana”.

Traduzione di Shivers:

[Strofa 1]

Ho tirato una freccia nel tuo cuore

Non ho mai baciato una bocca che il tuo sapore

fragole e qualcosa di più

Ooh, si, voglio tutto

Rossetto sulla mia chitarra, ooh

Raccogli le energie, possiamo guidare molto veloce

andare a ballare sotto le stelle

Ooh, si, voglio tutto, mm

Ooh, mi fa sentire come

[Pre-Ritornello]

Voglio essere quel ragazzo

Voglio baciare i tuoi occhi

Voglio bere quel sorriso

Voglio sentirmi come se

la mia anima bruciasse

Voglio stare sveglio tutto il giorno e tutta la notte, mm

Yeah, ti faccio cantare come

[Ritornello]

Ooh, adoro quando fai così

e quando sei vicina, mi fa venire i brividi

Oh, piccola, vuoi ballare finché non arriva la luce del sole

e quando dicono che la festa è finita la facciamo ricominciare

e diciamo, ooh, adoro quando fai così

e quando sei vicina, mi fa venire i brividi

Oh, piccola, vuoi ballare finché non arriva la luce del sole

e quando dicono che la festa è finita la facciamo ricominciare

[Strofa 2]

In macchina, sul sedile posteriore in durante una luna nera

tienimi tra le tue braccia e gambe

Ooh, non ne ho abbastanza

sai che potresti distruggermi

ricostruirmi e prenderti il mio cuore

Non ho mai pensato che avrei potuto amare così intensamente

Ooh, non ne ho abbastanza

Ooh, mi fai sentire come

[Pre-Ritornello]

Voglio essere quel ragazzo

Voglio baciare i tuoi occhi

Voglio bere quel sorriso

Voglio sentirmi come se

la mia anima bruciasse

Voglio stare sveglio tutto il giorno e tutta la notte, mm

Yeah, ti faccio cantare come

[Ritornello]

Oh, adoro quando fai così

e quando sei vicina, mi fa venire i brividi

Oh, piccola, vuoi ballare finché non arriva la luce del sole

e quando dicono che la festa è finita la facciamo ricominciare

e diciamo, oh, adoro quando fai così

e quando sei vicina, mi fa venire i brividi

Oh, piccola, vuoi ballare finché non arriva la luce del sole

e quando dicono che la festa è finita la facciamo ricominciare

[Ponte]

Piccola, sei così sexy che mi vengono i brividi

con il tuo fuoco, inizia quella cosa

Non voglio che smetta, sai che ho i brividi, oh, oh

Piccola, sei così sexy che mi vengono i brividi

con il tuo fuoco, inizia quella cosa

Non voglio che smetta, sai che ho i brividi, oh, oh

Yeah, mi fai cantare così

[Ritornello]

Oh, adoro quando fai così

e quando sei vicina, mi fa venire i brividi

Oh, piccola, vuoi ballare finché non arriva la luce del sole

e quando dicono che la festa è finita la facciamo ricominciare

e diciamo, oh, adoro quando fai così

e quando sei vicina, mi fa venire i brividi

Oh, piccola, vuoi ballare finché non arriva la luce del sole

e quando dicono che la festa è finita la facciamo ricominciare