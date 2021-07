Ed Sheeran, cantautore britannico classe 1991, ha fatto innamorare ed emozionare il pubblico di tutto il mondo con i suoi brani ed è stato in grado di far provare forti emozioni a tutti. Una voce inconfondibile così come lo è il suo stile. Eppure, nelle ultime ore, i suoi fan sono impazziti per la possibilità di poterlo vedere protagonista di un disco metal.

Tuttavia non sarà così e gli animi del suo pubblico sono destinati a calmarsi. L’equivoco è nato domenica, a seguito di un’intervista rilasciata dal cantante dove ha rivelato che, da bambino, amava il death metal e che tra le sue band preferite c’erano i Cradle Of Filth ed i Slipknot. Tuttavia, di questa intervista è stata presa solo una frase che è stata contestualizzata in un altro modo con i quotidiani che hanno omesso una parte importante dell’intervista, ovvero la seguente:

“Non sto dicendo che potrei entrare in quel mondo. Ho imparato quei riff di chitarra da bambino. È qualcosa che non ho mai pensato di fare, ma che non sarei contrario a creare”.

Ancora una volta, si tratta solo di un bluff con i giornali che, pur di fare qualche visualizzazione in più, sono disposti a dare una notizia per un’altra. In questo tranello ci era cascato anche Dani Fifth dei Cradle of Fifth che aveva condiviso la notizia del Sun sui profili social scrivendo:

“Ci crederò quando lo vedrò. Il ragazzo del Suffolk non sarebbe male alla fine. Qualcuno vuole sentire Dracula’s Castle On The Hill?”

Quindi Ed Sheeran resta fedele al suo genere musicale e non è intenzionato a provare nuove esperienze.

E tu cosa ne pensi? Anche tu eri cascato nel tranello? Ti aspettiamo nei commenti!