L’estate che sta per arrivare ha tutti i presupposti per portare un po’ di normalità nelle nostre vite. Ovviamente i grandi eventi come, ad esempio, il concerto di Tiziano Ferro o quello di Zucchero sono stati rimandati, ma altri hanno deciso di provarci e di tornare a cantare live. È il caso di Colapesce e Di Martino, di Madame e di Motta, ma ora si aggiunge un altro nome e si tratta di uno dei nomi più amati della musica italiana: Emma Marrone, infatti, è pronta per tornare sul palco e festeggiare i dieci anni di carriera insieme ai suoi fan.

È la stessa cantante a rivelarlo tramite le sue pagine social e scopriamo così che tra giugno e luglio girerà l’Italia per cantare i suoi successi insieme ai suoi fan. Queste le prime date rese note:

3 giugno: Arena Alpe Adria – Lignano Sabbiadoro (UD)

6 giugno: Arena – Verona

12 giugno: Teatro Antico – Taormina (ME)

18 giugno: Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma

23 giugno: Carroponte – Milano

Ovviamente, i biglietti acquistati per il tour rimandato saranno validi per le nuove date ed è rinnovata anche la partnership con Trenitalia per rendere più facili gli spostamenti dei fan di Emma. Ma le novità non finiscono qui, si aggiungeranno altre date e saranno comunicate entro il 15 maggio, mentre andranno in scena nel mese di luglio. Si tratta dei recuperi dei concerti di Torino, Firenze, Bologna, Napoli e Bari. Per quanto riguarda la data di Verona, invece, vista la capienza i biglietti verranno distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Tutto, ovviamente, sempre facendo attenzione e con le giuste misure restrittive. Per i fan di Emma Marrone si tratta di una notizia meravigliosa tanto che, in pochi minuti, hanno preso d’assalto i social della cantante.

Ed a te piace Emma? Andrai ad assistere ad un suo concerto questa estate? Ti aspettiamo nei commenti!