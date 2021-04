Polo G ha conquistato la prima posizione della Billboard Hot 100 con la sua Rapstar, decretando la fine del regno di “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X, che ha lasciato la prima posizione. Il singolo di Polo G, prodotto da Einer Bankz e Synco, ha guadagnato più di 44 milioni di stream e oltre 5.000 download. “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X è sceso al secondo posto, raccogliendo altri 26 milioni di stream.

Rapstar è stato uno dei due debutti più spettacolari nella Top Ten: l’altro appartiene a Doja Cat e SZA, che hanno lanciato “Kiss Me More” in settima posizione raggiungendo i 17,8 milioni di stream. Il resto della Top Ten è popolato da successi discografici che già conosciamo, come “Peaches” di Justin Bieber, “Up” di Cardi B e l’ultima di Olivia Rodrigo “Deja Vu“.

Ma qual è il significato del testo di Rapstar? Cosa dice la canzone di Polo G?

RAPSTAR è il nuovissimo singolo del rapper Polo G ed è estratto dal suo prossimo album in studio, che uscirà nel 2021. Nella traccia trap, Polo G canta di essere GOATed, che nel gergo Rap significa il più grande di ogni tempo.

RAPSTAR è diventato un grande successo in un giorno ottenendo oltre 6 milioni di visualizzazioni su YouTube e debuttando al primo posto su Spotify negli Stati Uniti con 2,91 milioni di stream.

Nella canzone, Polo G parla del successo che ha ottenuto finora nell’industria musicale. Il suo album di debutto in studio “Die a Legend” ha raggiunto la 2° posizione negli Stati Uniti e il suo secondo album in studio “The Goat” ha raggiunto sempre la 2° negli Stati Uniti e 6° nel Regno Unito.

Nei testi e nel video musicale, Polo G professa il suo amore per il marchio di auto di lusso BMW. Polo G racconta delle entrate delle sue canzoni e di altri accordi con i marchi.

Nonostante tutti i soldi, Polo G confessa che la sua vita non è perfetta. Confessa di essere esausto delle luci della ribalta che arrivano con il successo. In pubblico, ci sono un centinaio di persone che lo circondano, che gli chiedono autografi, fanno foto e si intromettono nella sua privacy. Ma quando è a casa, vorrebbe rilassarsi. Polo G confessa che si sballa con le droghe in modo da vincere la sua insicurezza e ansia.

Un altro testo importante della canzone è il confronto tra se stesso e il grande defunto Tupac Shakur.

Tupac Shakur è considerato uno dei più grandi rapper di tutti i tempi, se non il più grande. Quindi, è un grosso problema per Polo G essere paragonato ad artisti del calibro di Tupac. Anche sulla traccia di Polo G del 2020 “Relentless”, si è paragonato a Tupac; “GOAT-ed è come se fossi Pac.” Il principale argomento a sostegno di questa pesante affermazione è che Polo G non ha mai pubblicato un verso debole finora nella sua carriera.

Polo G ha anche condiviso una sua foto con una fascia bianca, un look che ha reso popolare Tupac. In “RAPSTAR”, Polo G dice anche che verrà accoltellato da qualcuno vicino a lui. E sa che questa persona sorriderà quando lo farà. Questo crea somiglianze con le scene del 1994 di Tupac Shakur.

Qui sotto il testo in lingua originale di Rapstar

[Intro]

(Shout out my nigga Synco)

[Ritornello]

Uh (Tuned up), copped a BMW, new deposit, I picked up another bag

Like fuck it, I’ma count while I’m in it

I hear planes flyin’, crowds screamin’, money counters, chains clangin’

Shit, I guess that’s how it sound when you winnin’

I ain’t jokin’, do it sound like I’m kiddin’?

I been makin’ like two thousand a minute

So high up through the clouds, I was swimmin’

I’m probably gon’ drown when I’m in it

I bet she gon’ get loud when I’m in it

And we might have a child when I’m finished

[Verso 1]

Uh, I won’t love a ho, after we fuck, she can’t get near me

Only bitch I give a conversation to is Siri

My pants Amiri, yes, I’m winnin’, clearly

I’m the chosen one, seen my potential, so they fear me

Lately I’ve been prayin’, God, I wonder, can You hear me?

Thinkin’ ‘bout the old me, I swear I miss you dearly

Stay down ‘til you come up, I’ve been stickin’ to that theory

Every day a battle, I’m exhausted and I’m weary

Make sure I smile in public, when alone, my eyes teary

I fought through it all, but that shit hurt me severely

I’ve been gettin’ high to hide behind my insecurities

Takin’ different pills, but I know it ain’t gon’—



[Ritornello]

Uh, copped a BMW, new deposit, I picked up another bag

Like fuck it, I’ma count while I’m in it

I hear planes flyin’, crowds screamin’, money counters, chains clangin’

Shit, I guess that’s how it sound when you winnin’

I ain’t jokin’, do it sound like I’m kiddin’?

I been makin’ like two thousand a minute

So high up through the clouds, I was swimmin’

I’m probably gon’ drown when I’m in it

I bet she gon’ get loud when I’m in it (Uh, uh)

And we might have a child when I’m finished

[Verso 2]

They say I’m Pac rebirth, never put out a weak verse

Homicides when we lurk, I’ma step ‘til my feet hurt

Weren’t puttin’ them streets first

White tees turned burgundy t-shirts

Lookin’ for somethin’ real, he stuck in a deep search

Anxiety killin’ me, I just want to leave Earth

When they ask if I’m okay, it just make everything seem worse

Try and explain your feelings, sound like something you rehearsed

Stabbed me in my back with a clean smirk

Lookin’ so deep into your eyes, I can read your thoughts, so

Shut the fuck—, I mean, please don’t talk

I done been through too much and I don’t need another loss

Put that on every war scar for every battle I fought



[Ritornello]

Uh, copped a BMW, new deposit, I picked up another bag

Like fuck it, I’ma count while I’m in it

I hear planes flyin’, crowds screamin’, money counters, chains clangin’

Shit, I guess that’s how it sound when you winnin’

I ain’t jokin’, do it sound like I’m kiddin’?

I been makin’ like two thousand a minute

So high up through the clouds, I was swimmin’

I’m probably gon’ drown when I’m in it

I bet she gon’ get loud when I’m in it

And we might have a child when I’m finished

[Conclusione]

When I’m finished, when I’m finished