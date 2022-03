Oggi ho deciso di provare la pasticceria Dolcelino.

Conoscevo già questa pasticceria perché l’avevo vista nel programma Best Bakery 2.

In quel programma non aveva vinto ma chissà se in questa recensione riuscirà a far meglio.

Devo dire che rispetto al programma ho notato la presenza di molte monoporzioni più tradizionali. Persiste il tocco esotico, che richiama le tradizioni di Sonia Latorre, mastro pasticcere di origine colombiana e proprietaria del locale. A Milano ha lavorato con Princi, Savini e nella pasticceria dell’Hotel Bulgari. Tre location dove il dolce è un elemento molto importante del menù. Da qualche anno ha deciso di mettersi in proprio fondando Dolcelino, che rispecchia un po’ il carattere della sua proprietaria. Una pasticceria moderna dove il colore dei dolci strizza l’occhio ai commensali che decidono di visitare la location.

La pasticceria Dolcelino si trova in via Emilio Morosini a Milano. Questa zona ospita diversi maestri dei dolci o lievitati. A pochi passi troviamo anche la pasticceria Ernst Knam o il panificio di Davide Longoni.

Non c’è una fermata della metro nelle vicinanze ma la zona è ben collegata dai mezzi di superfice.

Parlando della location… ho visto che c’è un dehors dove poter consumare la colazione o merenda all’aperto e poi l’alternativa è il banco pasticceria o il bancone fronte finestra. La consumazione sul posto è un punto debole di Dolcelino. Non sono attrezzatissimi da questo punto di vista e anche l’accompagnamento dolce/cappuccino diventa difficile per chi è intollerante al lattosio vista la non presenza di latti vegetali. Amo il cappuccino e non poterlo mescolare col cucchiaino non mi permette di far sciogliere al meglio lo zucchero all’interno della bevanda. C’è da lavorare un pochino sul servizio. Viste le potenzialità sarebbe un peccato non migliorare questo aspetto.

I dolci alla vista sono davvero belli. Avrei voluto assaggiarli tutti. La monoporzione “torta alla mimosa”, di tendenza vista la festa della donna, è davvero uno spettacolo. Quella che ho scelto per questa colazione è la Tarte Tatin vista l’originalità della forma rispetto alla versione originale. La Tarte Tatin è un dolce francese in cui le mele sono le protagoniste del piatto. Il fondo è formato dalla pasta brisèe e poi troviamo il caramello per completare il tutto.

Questa è la Tarte Tatin della pasticceria Dolcelino:

La forma è davvero bella… lo strato trasparente ci permette di vedere le belle mele renette. Devo dire che avrei preferito una base più friabile. Il dolce mi è piaciuto nel complesso. Le mele sono le protagoniste ed è riuscito a portarmi direttamente nelle boulangerie di Parigi.

Il costo della monoporzione e cappuccino è di 7 euro e 50 centesimi. 6 Euro la monoporzione e 1 euro e 50 centesimi il cappuccino. Il lavoro sulla monoporzione è alto quindi probabilmente il prezzo è giusto.

E tu hai mai provato la pasticceria Dolcelino? Se la risposta è si, dì la tua nei commenti.