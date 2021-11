Ciao a tutti,

stamattina ho provato la pasticceria Frau Knam.

Si, “Knam” è sempre Ernst Knam, il famoso maître chocolatier. Frau Knam è l’alias utilizzato dalla moglie Alessandra Mion, che ha deciso di aprire una pasticceria di fronte a quella del marito, in via Anfossi 19 a Milano.

Com’è nata la Pasticceria Frau Knam?

La moglie di Knam, spronata dal marito e dalla famiglia, ha deciso di intraprendere questa nuova attività. Tutto è partito dalle video ricette pubblicate su Instagram e sul suo blog. I consensi sono stati parecchi e da lì Alessandra ha deciso di aprire la pasticceria col suo alias.

La location

Si tratta di una piccola boutique in cui è possibile acquistare dolci in Pasta Choux, le praline di cioccolato, tisane, miele, caramelle, prodotti fatti con la pasta frolla e altre prelibatezze. Diciamo che la scelta non manca. Un posto piccolo, intimo, ma arredato nel modo giusto. Dietro la vetrina dei dolci si intravedono i mastri pasticceri che creano i prodotti. La differenza con la pasticceria di Ernst Knam? Frau Knam propone prodotti di piccola pasticceria, mentre da Ernst Knam è possibile trovare anche monoporzioni e molte altre creazioni. Le praline di cioccolato, ovviamente, si trovano anche da Ernst Knam. Mi fa storcere il naso la posizione della pasticceria. Avrei optato per una via diversa, così da presidiare anche un’altra zona di Milano, magari integrando il servizio di food delivery e raggiungendo più persone.

Il servizio da Frau Knam

Purtroppo non è possibile consumare sul posto, così come da Ernst Knam e in altre pasticcerie. È un peccato però. Ultimamente, alcune top pasticcerie come Iginio Massari e altre, si sono attrezzate per permettere ai clienti di gustare nell’immediato le bellissime creazioni. La ragazza al banco è stata molto disponibile e mi è sembrata tecnicamente preparata.

L’assaggio





L’assaggio dei dolci è stato fatto a casa. Ho pubblicato un video sul mio canale Tik Tok. È il primo che pubblico quindi chiedo venia per la qualità. Ci tenevo a fare l’unboxing per mostrare i dolci. Tra l’altro le praline di cioccolato le avevo già mangiate. Non ho saputo resistere. 😀 Ho comprato tre bignè (arancia e cioccolato, cappuccino e zabaione), tre praline di cioccolato (cioccolato al latte, vaniglia tahiti e nocciola piemontese) e un cannoncino al cioccolato. Il tutto mi è costato 14 euro. 2 euro a pezzo. Un’ora per prenderli e tornare a casa… 5 minuti per finirli. Devo ammettere che dei bignè ho preferito il gusto cappuccino mentre le praline di cioccolato erano tutte e tre spaziali. Il cannoncino buono ma non a livello di quello che ho mangiato da Serge Milano. Le praline di cioccolato sono davvero irresistibili, meritano un sacco.