Pubblicità tramite guest post

Pubblicare guest post o articoli sponsorizzati porta molti benefici, sia per i siti aziendali che per le testate o blog che vogliono farsi conoscere per un determinato prodotto o servizio. Qui di seguito i più importanti:

Aumenti la visibilità;

Crei relazioni personali e professionali;

Ti posizioni sui motori di ricerca;

Aumenti il traffico verso il tuo sito, il tuo blog e i tuoi profili social con un articolo a tema;

Dimostri al tuo pubblico che sei un esperto di quella tematica perché un altro sito autorevole sta parlando bene di te;

Vendi di più.

Wonder Channel accetta articoli sponsorizzati

Da poco Google ha introdotto alcuni nuovi attributi per determinare quali link sono sponsorizzati e quali invece no. Per garantire ai nostri utenti la massima trasparenza inseriamo l’attributo rel=”sponsored” agli annunci pubblicitari o alle sponsorizzazioni che vengono acquistati su Wonder Channel.

Come pubblicare un guest post sul magazine

Ci contatti e ci proponi la tua idea pubblicitaria; Definiamo insieme la struttura del contenuto; Scrivi il guest post o se preferisci lo scriviamo noi; Ce lo invii con tanto di immagine o immagini in allegato; Facciamo un check sull’articolo e se è tutto a posto lo inseriamo sul magazine.

Come dovrà essere il guest post

Dovrà essere in linea con i nostri contenuti;

Dovrà essere utile per gli utenti e contenere informazioni rilevanti;

Dovrà essere scritto correttamente e senza errori.

FAQ

Quanto costa un guest post? Il prezzo varia in base al contenuto che si vuole sponsorizzare e se si acquistano più guest post invece che uno solo. Quanto tempo resterà sul magazine? Il tuo guest post resterà per sempre sul magazine e non verrà modificato dai nostri redattori. Il guest post verrà condiviso anche sui social? Il guest post verrà condiviso in modo gratuito anche sui nostri profili Facebook, Linkedin e Twitter. In quali categorie accettate guest post? Accettiamo guest post in queste categorie: musica, cinema, serie tv, recensioni, food experience, viaggi, moda, crescita e sviluppo, tech, calcio, artisti emergenti.

