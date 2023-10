Tra le tante piattaforme ad oggi disponibili per vedere film e serie tv in streaming, una posizione sempre più di rilievo è occupata da AppleTV+, la cui data di lancio è molto recente, risalendo a soli quattro anni fa.

Numerosi i titoli qui presenti: opere drammatiche, thriller, d’animazione, romantiche e commedie… una vasta scelta che sicuramente riuscirà a soddisfare i gusti e le esigenze di qualsiasi spettatore.

Se anche tu sei alla ricerca di qualcosa da guardare su AppleTV+, sei nel posto giusto. In questo articolo ti forniremo infatti una guida dei film più consigliati presenti su questa piattaforma, suddividendoli per genere e categoria.

Cominciamo subito!

1 Originali AppleTV+ Nella schiera dei migliori film da guardare su AppleTV+, partiamo da quelli originali, che vantano la denominazione Apple Originals. Macbeth Joel Coen dirige questa pellicola che rappresenta l’adattamento cinematografico dell’omonima tragedia di William Shakespeare.

Il ruolo di Lord Macbeth è qui affidato al premio Oscar Denzel Washington, il quale veste splendidamente i panni di un uomo tormentato dalle profezie e dalle allucinazioni, che lo conducono piano a piano verso il baratro della follia. Nel cast, tra i tanti attori e attrici, citiamo in particolare anche Frances McDormand nel ruolo di Lady Macbeth e Brendan Gleeson in quello di Re Duncan. Flora and son Questo film di genere commedia è perfetto per chi vuole anche un po’ di romanticismo. Protagonista della storia è Flora, interpretata da Eve Hewson, una madre single in continuo contrasto con Max, il figlio adolescente e ribelle. La sua quotidianità però sembra cambiare quando un giorno la donna si imbatte in una chitarra semi distrutta e abbandonata, tramite la quale incontra un musicista di Los Angeles la cui carriera è ormai finita.

Una storia che fa riflettere ed emozionare, sull’importanza di rimanere uniti quando tutto va nel verso sbagliato. Stephen Curry – Underrated Siete appassionati di basket e dei suoi campioni? Allora non potete proprio perdervi “Stephen Curry – Underrated”, datato 2023 e incentrato, come si intende dal titolo, proprio sulla stella della pallacanestro Stephen Curry. Un biopic che segue la vita di Stephen dagli anni del college, in cui nessuno credeva in lui, fino alla sua quarta vittoria nell’NBA. Ghosted Un titolo perfetto per chi vuole immergersi in una storia d’amore intrisa di mistero e avventura. “Ghosted” vede nuovamente la collaborazione attoriale tra Chris Evans e Ana De Armas (dopo “Cena con delitto – Knives out”). Il primo interpreta Cole, un giovane dai saldi valori morali, la seconda veste invece i panni della bella ed enigmatica Sadie, di cui Cole si innamora perdutamente. Ma Sadie non è una ragazza come tutte le altre, bensì un’agente segreta, che coinvolgerà il povero Cole in un’avventura incredibile che ha in palio la salvezza del mondo intero.

2 Drammatici Passiamo ora alla sezione “film che fanno emozionare fino alle lacrime”, alias i migliori film di genere drammatico presenti su Apple TV+. Fazzoletti alla mano e si parte. Emancipation – oltre la libertà In questo intenso film basato su una toccante storica vera seguiamo le vicende di Peter, uno schiavo che, dopo aver rischiato di morire per mano del proprio padrone, decide di scappare dalla piantagione in cui lavora per riprendere finalmente in mano la propria vita. La strada è però irta di ostacoli e pericoli, e Peter capisce ben presto che solo grazie al suo ingegno può sperare di farla franca e sfuggire ai suoi inseguitori. Nel film, insieme a Will Smith nel ruolo di Peter, troviamo anche Steven Ogg, Ben Foster e Michael Luwoye. The banker Altro film che trae ispirazione da una storia accaduta davvero. Siamo negli anni Cinquanta, quando due imprenditori afro americani (Samuel L. Jackson ed Anthony Mackie) mettono in atto un piano avente l’obiettivo di favorire l’integrazione abitativa in una società fondata ancora sui pregiudizi razziali. Causeaway Descritto come “un dramma asciutto e toccante”, “Causeaway” tratta il delicato tema della guerra e dei traumi che essa porta con sé anche a conclusione avvenuta. Protagonista è la giovane Lynsey (Jennifer Lawrence), soldatessa americana il cui veicolo, di stanza in Afghanistan, salta in aria in seguito alla collisione con un esplosivo. Lynsey sopravvive, ma rimane ferita gravemente; tornata a casa, deve convivere con una quotidianità del tutto nuova e con i postumi delle tragiche esperienze vissute in guerra, finché un incontro inaspettato cambierà il corso della sua vita. Nel cast, accanto alla Lawrence, ci sono Brian Tyree Henry e Stephen Mckinley Henderson.

3 Commedie Voglia di staccare per un po’ la testa con un film che faccia sorridere e divertire? Se la risposta è affermativa, questa è senza dubbio la sezione che più fa per te. Raymond and Ray Film che potremmo definire a tutti gli effetti “commedia drammatica”, ricca di simpatia e non priva di spunti di riflessione. I protagonisti sono Ewan McGregor ed Ethan Hawke, nei panni di due fratellastri cresciuti con un padre violento e aggressivo. Quando il genitore muore, i due pensano di potersi lasciare finalmente alle spalle gli anni più bui della loro vita, ma c’è ancora un compito da portare a termine: rispettare le ultime volontà del padre scomparso e scavare con le loro stesse mani la sua buca, al funerale. On the rocks Questo film del 2020 diretto da Sofia Coppola fonde mirabilmente umorismo e commozione. Laura è una donna sposata da tanti anni con Dean, ma il loro rapporto inizia a vacillare quando la donna si trova a sospettare che il marito abbia una relazione con un’altra persona. Per far luce sulla vicenda, si rivolge allora a suo padre, interpretato da un brillantissimo Bill Murray (candidato ai Golden Globes 2021 come migliore attore non protagonista), che insieme alla figlia comincerà a investigare per scoprire la verità.

4 Fantascienza, sci-fi, azione e avventura Spesso si sa, si guarda la tv per staccare dalla realtà quotidiana e catapultarsi in un mondo alternativo. Per riuscire in questa impresa, non c’è niente di meglio di immergersi in un bel film al cardiopalma. Greyhound: il nemico invisibile Un’opera che mischia dramma, guerra e azione, con attori quali Tom Hanks, Stephen Graham e Rob Morgan. Durante la Seconda Guerra Mondiale, una flotta di 37 navi americane cerca di sfuggire all’inseguimento degli U-Boot tedeschi nel vasto Atlantico del Nord. Tanti però sono i pericoli che i marines dovranno affrontare.

Questo film, ispirato al romanzo di Cecil Scott Forester “The Good Shepherd”, vanta il primato di film più visto di sempre su Apple TV+. Finch Altro film con protagonista il grande attore Tom Hanks, che qui interpreta Finch (parte che gli è valsa una candidatura ai Critics’ Choice Awards 2022 come miglior attore in un film di fantascienza), un uomo la cui famiglia è rappresentata da un cane e da un robot da lui stesso costruito con tanto impegno. Nel tentativo di tenere al sicuro i due compagni, Finch parte per un viaggio alla ricerca di una casa che possa ospitarli, in un mondo che è ormai alla totale deriva. Il canto del cigno Diretto da Benjamin Cleary, in questo film troviamo elementi drammatici, sci-fi e romantici. Cameron (interpretato da Mahershala Ali) apprende l’infausta notizia di essere affetto da una malattia incurabile, ed è terrorizzato dal dolore che una notizia del genere causerebbe alla sua famiglia. La situazione sembra però cambiare quando la dottoressa Poppy (Glenn Close) gli offre una particolare soluzione che potrebbe proprio essere in grado di preservare la moglie e il figlio dall’agonia del lutto: Cameron si trova così di fronte ad una scelta estremamente difficile.

5 Thriller Gli ingredienti principali di un thriller che possa davvero definirsi tale sono: misteri, intrighi, tensione e una trama ben architettata. I film qui sotto hanno le carte in regola per rientrare a tutti gli effetti in questa categoria? Guardali e lo scoprirai! Tetris Amante del tetris? Allora questo film è perfetto per conoscerne la reale e travagliata storia. Henk Rogers (qui Taron Egerton) scopre il gioco nel 1988 ed è deciso più che mai a diffonderlo nel mondo intero. Per farlo, si dirige in Unione Sovietica dove, sullo sfondo della terribile Guerra Fredda, cerca la complicità dell’inventore Alexey Pajitnov (Nikita Yefremov). Sharper Ci troviamo ora di fronte ad un thriller dalle tinte noir, ambientato in quel di New York. Nel cast campeggiano nomi quali Julianne Moore, Sebastian Stan e Justice Smith, ma nessuno di loro è ciò che appare a prima vista. “Sharper” è infatti un film che parla di truffatori, le cui storie, esperienze – e frodi – si intersecano dando vita ad un mosaico complesso, con colpi di scena e inganni a più non posso, che terranno con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

6 Romantici Passioni, tradimenti, amori e attrazioni irresistibili… il genere di film più rosa di tutti. Pronto ad avere il batticuore? Il cielo è ovunque Questo film mischia sentimentalismo ed elaborazione del lutto. Lennie (Grace Kaufman) è un’adolescente che ha da poco perso l’adorata sorella maggiore. Il dolore delle sue giornate viene però pian piano alleviato in seguito all’incontro fortuito con Joe (Jacques Colimon), un nuovo studente della scuola da lei frequentata, che sin da subito la colpisce per i suoi modi di fare gentili e per il genuino interesse che le dimostra. La loro relazione trova tuttavia ben presto un imponente ostacolo: l’ex fidanzato della sorella scomparsa, Toby, al quale Lennie è legata sentimentalmente.