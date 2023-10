Nuove uscite su Apple Tv

Benvenuto nella nostra pagina dedicata alle nuove uscite mensili su Apple TV. Qui troverai un elenco aggiornato di film e serie che stanno attirando l’attenzione e creando hype in questo mese. Con Apple TV, ogni mese porta con sé una fresca ondata di contenuti esclusivi pronti a catturare la tua immaginazione e a tenerti incollato allo schermo. La lista che troverai qui sotto è accuratamente curata per presentarti solo le uscite più attese e discusse, permettendoti di restare sempre aggiornato sulle ultime novità del mondo dell’intrattenimento digitale. Che tu sia un appassionato di thriller mozzafiato o un amante delle commedie, troverai sicuramente qualcosa che ti entusiasmerà tra le nuove aggiunte di questo mese su Apple TV. Ogni titolo è accompagnato da una breve spiegazione del genere che ti darà un’idea del contenuto, permettendoti di scegliere facilmente cosa guardare. E con la qualità di streaming HD e 4K di Apple TV, l’esperienza visiva è sempre eccezionale. Non perdere l’occasione di esplorare le nuove uscite di questo mese su Apple TV. Scopri i film e le serie che stanno facendo parlare di sé e preparati a essere intrattenuto come mai prima d’ora. Con Apple TV, l’hype non finisce mai. Ogni mese, una nuova selezione di contenuti esclusivi è pronta per sorprenderti. Dai uno sguardo alla lista qui sotto e inizia oggi stesso la tua nuova avventura televisiva.

Ottobre 2023

Film

Titolo Genere Uscita Hype Fingernails – Una diagnosi d’amore Drammatico 5/10/2023 6 Tiro al piccione – Ritratto di John Le Carrè Documentario 20/10/2023 6 The Enfield Poltergeist Documentario 27/10/2023 6

Serie TV